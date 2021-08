¿Quién es la mexicana que ganó el tercer bronce para nuestro país?

Desde que iniciaron los Juegos Olímpicos de Tokio, México se ha hecho notar, y no sólo en la inauguración, sino también en las diferentes competencias. Si bien es cierto que en varias ocasiones nuestros atletas se han quedado a nada de subir a podio, es un hecho que han dado su mejor esfuerzo y han representado con orgullo al país. Tras los triunfos del equipo mixto de tiro con arco, y el de clavados sincronizados en plataforma de 10 metros, una nueva presea de bronce se ha sumado al medallero mexicano gracias al excelente desempeño de la halterista Aremi Fuentes Zavala.

Este domingo, Aremi demostró los resultados de su esfuerzo y preparación en la competencia de levantamiento de pesas celebrada en el Foro Internacional de Tokio. La mexicana logró sumar 245 kilos en las modalidades de arranque y envión, colocándose así en el tercer lugar en este desafío. La ecuatoriana Neisi Patricia Dajomes se llevó el oro con 263 kilos, y Elizabeth Nye, de Estados Unidos, consiguió la plata al sumar 249, apenas cuatro más que Fuentes.

Tras este merecido triunfo, Aremi no tardó en expresar su emoción y agradecimiento por medio de un sincero mensaje en sus redes sociales. “El día de hoy gané una medalla para mi país… He pasado por muchas cosas para llegar a este punto de mi carrera, y quiero agradecerle a Dios por incluirme en su plan perfecto”, expresó la mexicana al inicio de su publicación en Instagram, la cual acompañó de un par de fotos en las que se le ve feliz mostrando y besando su medalla. “Estoy sumamente agradecida con todas y cada una de las personas que me apoyaron”, continuó en su mensaje, ante de mencionar cada uno de los nombres de quienes la respaldaron en su sueño olímpico, desde su entrenador y psicólogo, hasta su patrocinador. “Esta medalla va dedicada a toda la gente de mi país, incluso a las personas y marcas que no creyeron en mí. ¡Viva México!”, agregó en su post.

Nacida en el estado Chiapas el 23 de mayo de 1993, Aremi practicó atletismo durante un par de años, sin embargo fue en la halterofilia donde logró destacar y hacerse de sus primeras medallas. “A los seis meses de practicar esta bonita disciplina obtuve una medalla de bronce en la Olimpiada Nacional y fue muy emocionante, porque lo que yo siempre soñé en la disciplina de atletismo nunca se me dio y hasta la fecha supe que este era mi deporte idóneo”, confesaba en abril del año pasado en entrevista para el programa Todo menos futbol. Su pasión por el levantamiento de pesas la llevó a prepararse a Baja California, aunque ciertamente ha viajado por distintas ciudades de México y el mundo por las competencias y torneos. “Cuando me creí que era buena para esta diciplina fue donde dije: ‘Wow, puedo llegar muy lejos’. Y me dediqué al cien por ciento, a los entrenamientos, enfocada y cada que iba a un evento internacional iba por una medalla, siempre fue mi objetivo y mi objetivo actual también lo es”, agregó. “Sería una gloria para mí y para el país”, decía entonces desde las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano sobre su meta de obtener una medalla.

En 2010, Aremi ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Singapur. Al año siguiente, en los Juegos Panamericanos, en Guadalajara, ganó otra presea de bronce. En Toronto 2015 también obtuvo una medalla por el tercer lugar, y en Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 logró hacerse de una presea de plata. Además, obtuvo medallas de plata y oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Los sacrificios que ha hecho para cumplir sus sueños

En aquella entrevista, Aremi contó que debido a intensa preparación ha tenido que sacrificar tiempo con sus seres queridos. “Sí he hecho algunos sacrificios, visito a mi familia cada año”, contó. De hecho, reveló que en 2019, tras un campamento en China se enfermó y perdió tiempo de entrenamiento, por lo que no pudo estar con los suyos. “Mi Navidad no la pude pasar con mi familia, no pude visitar a mi familia priorizando los entrenamientos ya que no podía dejar de entrenar más de lo que hice”, explicó. Sin embargo, aunque los tiempos a veces no le permitan estar junto a sus seres queridos, ella está consciente de su apoyo y de su cariño. “Estoy muy orgullosa de mis padres, de la educación que me dieron, de como me formaron como persona… Y estoy muy contenta de que me apoyen en las decisiones que he tomado”, agregó.

