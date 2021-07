La emotiva historia de superación detrás de la gimnasta que ganó el oro olímpico

Tras el retiro de la gran estrella estadounidense y favorita al oro, Simone Biles, de la final individual de gimnasia, a la joven de 18 años Sunisa Lee se le abrió la oportunidad de dominar en las pruebas, y con una espectacular rutina de barras, que es considerada la más difícil en el mundo, logró colgarse la presea de oro en Tokio 2020 con una diferencia mínima de puntos entre la competidora brasileña Rebeca Andrade, quien se colocó en la segunda posición y la representante de la delegación rusa Angelina Melnikova, quien se posicionó en el tercer lugar.

¿Quién es Sunisa Lee?

La gimnasia ha coronado a una nueva reina, en esta ocasión fue la joven Sunisa, nacida en Saint Paul, Minnesota. Lee no sólo logró darle a Estados Unidos otra medalla de oro, con la cual ya suman 41 medallas en lo que va de los Juegos Olímpicos, sino que se convierte en la primera estadounidense de origen asiático de la región de Hmong en representar al país en representar al país en unos Juegos Olímpicos. Hmong es una comunidad en China, que nunca logró independizarse, al principio eran parte del suroeste de China y posteriormente emigraron a Laos. Los padres de la atleta, John Lee y Yeev Thoj son inmigrantes de Laos, y a pesar de que John no es el padre biológico de Sunisa, ella tiene un lazo muy fuerte con él y ha decidido tomar su apellido. Desafortunadamente, su familia no pudo acompañarla en esta ocasión a Tokio, pero no se perdieron ningún momento de la actuación de Sunisa y poco después de verla ganar en la final individual, toda la familia se unió y la felicitaron a través de FaceTime.

Camino a Tokio 2020.

La trayectoria de Lee no ha sido nada fácil, por lo que esta victoria significa todo para la gimnasta. Su pasión por este deporte comenzó a los 6 años, pero la familia de Sunisa pasaba por un mal tiempo en aquel entonces, por lo que no podían financiar un entrenamiento de calidad. Sin embargo, su padre vio un gran potencial en ella y le construyó su propia viga de equilibrio para que su hija no abandonara su sueño. Desde ese entonces la relación entre ellos dos sólo se fue haciendo más fuerte y el apoyo que le brindó toda la familia le ayudó a convertirse en una de las más grandes promesas para Estados Unidos y a alcanzar la cima en esta justa veraniega.

En el 2019 el padre de la atleta olímpica, a tan sólo dos días del Campeonato Nacional, sufrió un accidente al caerse de unas escaleras, el cual lo dejó paralizado del pecho para abajo. La lamentable eventualidad de John ocasionó inseguridades en la deportista lo cuál abrió las puertas a lesiones pasadas. Estos sucesos presionaron mucho a Lee y casi la forzaron a dejar su deporte, pero Sunisa nunca dejó de luchar y ahora en Tokio 2020 le dedicó su impresionante victoria a su padre, el cuál ha sido su mayor motivación. La joven piensa seguir poniendo en alto el apellido Lee, regresando de la competencia más importante de su vida, entre sus planes está iniciar a estudiar en la Universidad de Auburn, en donde será miembro del equipo universitario de gimnasia.