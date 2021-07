¿Cuál es el destino de vacaciones ideal para ti según tu personalidad?

Con el verano en pleno y las restricciones de viaje alrededor del mundo, a veces no queda más que soñar con el lugar al que queremos ir y ahora sí, empezar a planear. Con un sinfín de posibilidades, a veces es difícil decidir a dónde nos gustaría viajar, pues cada rincón tiene lo suyo y podría gustarnos conocer distintos aspectos de otras culturas. Pero no siempre tomamos en cuenta que hay lugares que van más de acuerdo con nuestra personalidad que otros. Sí, a todo es posible adaptarse, pero hay veces en las que no disfrutamos tanto nuestras vacaciones por no tomar en consideración algunos aspectos. Ir a Nueva York cuando no te encanta el barullo de la ciudad puede ser un tanto difícil de disfrutar o recorrer uno de los países nórdicos cuando a ti lo que te gusta es el ajetreo de los lugares más concurridos, te puede dejar un tanto decepcionado. Y es que, al final del día, no todas las playas son iguales, ni todos los países corresponden a tus necesidades. Con esto en mente, hemos preparado este test en el que al responder algunas sencillas preguntas podrás descifrar cuál es el lugar ideal para ti según tu personalidad, y ahora sí poder empezar a planear una escapada al lugar de tus sueños. Y no olvides compartir con tus amigos qué lugar te está esperando para que comiencen a organizar juntos las vacaciones de sus vidas. ¡Haz click en Participa!