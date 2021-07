¿Cuándo se considera a una persona completamente vacunada?

Desde el comienzo de la propagación del virus, la vacunación es considerada a nivel global como uno de los pasos decisivos para darle fin a la pandemia. México, a pesar de haber comenzado lentamente en los meses de enero y febrero, ha ido recuperando el ritmo poco a poco y hoy en día ya se han aplicado aproximadamente 54 millones de vacunas de acuerdo con la Secretaría de Salud. Unos 21 millones de mexicanos ya recibieron la totalidad de las dosis necesarias, mientras que 16 han obtenido la primera y se encuentran en espera de la segunda. Conforme va avanzado la campaña de vacunación, la población a nivel global empieza a cuestionarse sobre ¿cómo seguir protegiéndose contra el coronavirus? y ¿cómo conocer la inmunidad adquirida después de la administración de las dosis necesarias de las vacunas?

Lo primero que se tiene que saber es que todos los procesos y recomendaciones están sujetos a los lineamientos de cada país. Recordemos que en México el calendario de vacunación y nuestras actividades del día a día, determinadas por el color del semáforo, son establecidos por el Gobierno Mexicano. Por lo que debemos informarnos de los cambios que se realizan constantemente.

¿En qué momento se puede considerar a una persona inmunizada?

Según los Centros para el Control de las Enfermedades de EE. UU. (CDC) una persona se considera vacunada en su totalidad dos semanas después de haber recibido la segunda inyección de las vacunas de doble dosis, como lo son la Pfizer o AstraZeneca, o bien dos semanas después de haber recibido las vacunas de dosis única como Johnson & Johnson y CanSino. Ha de recordarse que cada una de estas opciones tiene un porcentaje diferente de efectividad y hasta el momento no existe ninguna que cuente con el 100%, pero todas representan una herramienta para enfrentar la pandemia.

Algunas personas, después de ser vacunadas, en México se realizan pruebas de anticuerpos para revisar su inmunidad, sin embargo, los científicos de los CDC consideran este tipo de pruebas innecesarias ya que se pueden detectar anticuerpos erróneos. Hasta ahora la única prueba más confiable para este tipo de estudios es la prueba Elisa. Actualmente este test es de uso común en España y Estados Unidos y tiene como propósito principal la detección de enfermedades como el VIH, Sífilis, enfermedad de lyme entre otras.

¿Cómo cuidarnos después de recibir la vacuna?

De acuerdo con la Secretaría de Salud las reuniones pequeñas con todos los miembros vacunados son consideradas de bajo riesgo aún en espacios pequeños, cerrados y sin el uso de cubrebocas. Lamentablemente, si uno de los integrantes no está vacunado, se puede contagiar de otro integrante vacunado que aún esté portando el virus y transmitiéndolo. Antes de planear un viaje investiga bien todas las regulaciones del país que visitas. Los expertos señalan que para las personas vacunadas no existe tanto riesgo de contagio, sin embargo, no lo recomiendan. Si ya estás cansado de estar encerrado en tu casa, lo más seguro para ti y las personas que te rodean es ir a lugares abiertos con pocas personas.

Los expertos alrededor del mundo insisten en que las personas se sigan cuidando y respeten todas las medidas de seguridad sanitarias, estén vacunadas o no. Ninguna vacuna es cien porciento efectiva y todavía no se conocen todos factores que puedan afectar a las salud de las personas.