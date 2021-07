El hombre que ganó 55 millones de dólares en la lotería y se lo ocultó a su familia por 10 años

¿Te imaginas ganarte la lotería? Por supuesto que la idea ha pasado por la cabeza de millones en más de una ocasión. Y es que una oportunidad como esta sin duda significaría un drástico cambio de vida y el final de algunos problemas económicos, quitándole a cualquiera un peso de encima. Y aunque para muchos lo primero que se viene a la mente al pensar en ganarse el premio mayor es la familia, para algunos también ha sido motivo de guardar silencio y de ocultar el secreto por años, sin importar el lazo sanguíneo. Tal y como lo ha hecho un hombre originario de California, quien se ganó más de 55 millones de dólares (más de mil millones de pesos mexicanos), y decidió ocultarlo a su familia y al mundo durante más de 10 años.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD:

El millonario en cuestión se ha confesado en una carta enviada al medio especializado en temas financieros, Market Watch, en la que ha contado de forma anónima y con detalle las razones por las que ha decidido guardar el secreto del afortunado giro que tuvo su vida hace una década. “Hace unos 10 años, gané más de 55 millones en la lotería de California. Nunca se lo dije a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. He mantenido un perfil bajo. Compré una camioneta nueva y una casa, pero a todos les dije que estaba alquilando la casa. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?”, se puede leer en las primeras líneas de su escrito, el cual fue publicado en el sitio web del medio citado anteriormente.

El multimillonario reveló que a lo largo de estos años no ha querido hacer un cambió radical de vida y de hecho es muy sencillo, por lo que nadie sospecha sobre su acaudalada fortuna. “Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos y mis padres fallecieron. No he mantenido a mi hermana porque no me agradan ni ella ni su marido, y no he hablado con ella en más de 10 años”, explicó el afortunado hombre. "Con suerte, ella no ha de tener ni idea de dónde vivo; además, mis padres la sacaron de la finca antes de morir. Ella trató de hacerles cosas horribles a nuestros padres, a las que logré poner fin. ¿Me equivoqué al no decirle a nadie sobre mis ganancias?”, volvió a preguntar sin mostrar un ápice de arrepentimiento.

La poderosa razón por la que decidió guardar silencio

Como bien lo mencionó, la relación con su hermana no es la mejor, así que nunca vio la necesidad de contarle acerca de lo que le había sucedido, pues además, sabe muy bien que ella le hubiera pedido por lo menos la mitad de su fortuna. “Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia”, dijo el hombre casi al final de su carta. “No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado”, finalizó convencido de que haber guardado el secreto ha sido lo mejor que pudo hacer.