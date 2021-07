El trágico fallecimiento del joven actor Daniel Mickelson

El fallecimiento del joven actor Daniel Mickelson de 23 años, ha conmocionado a la sociedad californiana. Apenas en enero pasado, Daniel anunciaba el lanzamiento de su línea de ropa llamada Kids Back Home, después de que en el 2019 protagonizara la serie Mani, y ahora ha llegado esta triste noticia que fue difundida en el perfil de Instagram de su hermana, la modelo Meredith Mickelson. Ante esta terrible pérdida, personalidades como Kaia Gerber, han tomado sus redes para despedirlo, mientras famosos como Paris Hilton y Patrick Schwarzenegger, han reaccionado a través de las redes sociales.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El extraño accidente en el que falleció un portero de hockey de solamente 24 años

La policía francesa ha arrestado a una mujer por el terrible choque del Tour de France

A través de sus historias de Instagram, Kaia compartió una captura de una videollamada con Daniel y escribió: “Me acuerdo de aquella vez que nos sentamos en el sillón y pasamos todo el día inventando nuestro propio lenguaje que seguimos hablando cada vez que nos veíamos. Desearía que pudiéramos regresar ahí. Desearía que todavía estuviéramos hablando en oraciones que probablemente molestaban a todos los demás, pero que nos hacían carcajear siempre. Desearía que todavía estuviera sentada en el piso de mi baño en Facetime contigo, porque ese era el único lugar en el que tenía wifi, y nunca quería perderme una llamada tuya. Gracias por ser la razón de tantas risas y felicidad en el mundo. No será lo mismo sin ti aquí. Te amo Daniel”.

Meredith, hermana de Daniel, fue quien hizo pública la noticia con una fotografía de su infancia: “Mi corazón está destrozado y escribir esto se siente tan mal que ni siquiera sé qué decir. Ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón. No había una persona a la que amara más en este mundo. No hay palabras que le hagan justicia. Conocerlo era amarlo. Era el humano más feliz, brillante, sonriente, más cálido que existía y estoy tan feliz de que Dios me haya elegido como su hermana por toda su maravillosa vida”.

¿Quién es la mujer que desató una ovación espontánea en Wimbledon?

La despedida de su novia

La novia del actor, Maddie Haley escribió en sus redes: “No quiero que esto sea verdad. Las palabras no pueden describir cómo me siento en este momento. He perdido a mi mejor amigo en todo el mundo. Me siento como si mi corazón hubiera sido arrancado de mi pecho. Daniel, fuiste la persona más amable que haya conocido. Iluminabas cada habitación con tu sonrisa contagiosa y nunca fallabas en hacer a otros felices. No había un día que pasara en el que no te esforzaras por hacerme sentir especial y amada. Desearía que pudiera llamarte ahora mismo y escucharte decirme que todo iba a estar bien. Desearía que mis planes de pasar toda mi vida contigo no me hubieran sido arrancados de esta manera. Desearía poder decirte cuánto te amo y desearía tener la oportunidad de despedirme. No estoy segura de cómo voy a salir adelante, pero voy a ser fuerte porque sé que es lo que tú hubieras querido. Todo lo que hago ahora es por ti. Ahora tengo un ángel guardián a mi lado por el resto de mi vida. Voy a hacerte sentir tan orgulloso. Te amo para siempre bebé”, el mensaje de Maddie ha revelado que el fallecimiento se dio el pasado 4 de julio, aunque todavía no se han dado a conocer las causas.