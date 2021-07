El regreso de los espectáculos Happily Ever After y Epcot Forever marcan un nuevo inicio Después de que los shows fueran en pausa por la pandemia, han regresado en Walt Disney World

La pandemia hizo parecer que la magia se había puesto en pausa. Desde las cosas más sencillas, como las reuniones con los seres queridos o la libertad de movilidad a la que estábamos acostumbrados, hasta algunas cuestiones verdaderamente significativas fueron detenidas abruptamente. Pero, poco a poco, las cosas comienzan a recuperar su cause y algunos destellos de magia se comienzan a ver en uno que otro lugar. Ese es el caso de Walt Disney World, que esta semana por fin vio de regreso sus esperados espectáculos nocturnos, Happily Ever After en Magic Kingdom y Epcot Forever, en Epcot, con lo que se ha marcado una nueva etapa en las que las cosas empiezan a tomar su rumbo en los parques. Después de más de un año en el que el cielo de los parques quedó apagado, han podido regresar los populares espectáculos, que en muchos casos son motivo de la visita de algunos fanáticos. Hasta el momento, no se podían haber retomado, debido al recorte de horas que sufrió el parque y por las medidas de distanciamiento sanitario, pero con el regreso paulatino de algunas actividades, esto fue posible. Es por esto que se anticipa que con el regreso d estos shows nocturnos, se dé también la vuelta de un alto porcentaje de visitantes, que ven en este momento la culminación de un viaje perfecto. Si quieres ver cómo se vivió este mágico regreso, haz click en el video para que puedas ver el show de Happily Ever After -que comenzó en el 2017 y que estará disponible hasta el primero de octubre- en toda su expresión.