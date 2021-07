La policía francesa ha arrestado a una mujer por el terrible choque del Tour de France

Las imágenes han dado la vuelta al mundo. La inconciencia de una mujer, provocó que el Tour de France registrara el que ha sido considerado como el peor accidente de toda su historia. Justo al arranque de la etapa del sábado, a la mujer se le hizo fácil ponerse frente al alemán Tony Martin, uno de los competidores favoritos con una enorme pancarta, apenas la esquina del letrero hizo que el ciclista cayera, provocando un efecto dominó en el que se registro 21 atletas con lesiones significativas, y varios más con una fuerte caída. Desde aquel momento comenzó una búsqueda policíaca por la responsable, quien había logrado escapar de la escena, mientras que los organizadores advirtieron que llegarían hasta las últimas consecuencias, y esta mañana se ha dado a conocer que la policía francesa ha logrado un arresto.

Según la cadena radiofónica francesa RTL, la mujer se encuentra detenida en el pueblo de Brittany en Landerneau y es originaria de Finistere. Se llegó a dudar que fuera una turista alemana, porque su letrero que decía “¡Vamos! Abuela y abuelo”, en una mezcla de francés y alemán, pero todo apunta a que se trataba de alguien local.

Hasta el momento, el proceso en su contra se ha dado por ‘deliberadamente violar las reglas de seguridad y causar lesiones que pueden prevenir que alguien trabaje por más de tres meses’, que en Francia puede ser castigado con hasta un año en prisión y una multa de hasta 15,000 euros (más de 354 mil pesos mexicanos). Pero esta acusación podría sumarse a la que cada atleta podría levantar en su contra de manera individual.

“Esta es una conducta inaceptable. Hay reglas de seguridad qué seguir. Los espectadores no se cruzan en el camino, no se toman selfies. Francamente, su actitud fue una locura. El show son los ciclistas, no los espectadores que quieren salir en televisión. El Tour debe seguir siendo una fiesta, pero por la actitud de una minoría muy pequeña, se arruina. Ya no podemos aceptar esto”, declaró Pierre-Yves Thouault, subdirector de la carrera en el Tour, quien confirmó a AFP que demandarían a la mujer.

A pesar de que no es raro que haya alguno que otro choque en el Tour y se han dado fuertes lesiones, el colapso del sábado es considerado el más significativo en la historia de la carrera que comenzó en 1903. Desde su creación, el Tour ha sido interrumpido en dos ocasiones durante las dos Guerras Mundiales, por lo que cuenta con décadas de historia y tradición.

El enérgico mensaje de Tony Martin

El ciclista alemán que fue el primero en chocar contra la mujer, tomó sus redes sociales para escribir: “Para todos los fans que vienen al Tour de France a celebrar nuestro hermoso deporte, a motivarnos y ayudarnos en los momentos más difíciles ¡gracias por su apoyo hoy! Estoy bien después del terrible choque de ayer y estoy feliz de continuar. A toda la gente cerca del camino que piensa que el Tour de France es un circo, a la gente que arriesga todo por una selfie con un rápido pelotón a 50 km/h, a la gente que piensa que es lindo aparecer desnudo, a la gente borracha que nos empuja a los lados en las pendientes, a la gente que piensa que es una buena idea detener un letrero en el camino en el que pasa el pelotón. Quiero decirle fuertemente a esa gente: por favor, ¡respeta a los ciclistas y al Tour de France! ¡Usa la cabeza o quédate en casa! No te queremos aquí. ¡Arriesgas nuestras vidas y los sueños, por los que hemos trabajado tan arduamente!”.