¿Quién es la mujer que desató una ovación espontánea en Wimbledon?

El torneo de Wimbledon es uno de los más esperados por los amantes del deporte blanco y después de que en el 2020 no se pudiera realizar, su regreso ha sido más que celebrado. Si bien, hasta el momento no se ha visto a la Duquesa de Cambridge, la más grande fanática del torneo, en el palco real, esto no quiere decir que no se hayan dado unos especiales avistamientos. Como sucedió en la edición de este lunes, cuando se vivió un momento verdaderamente emocionante. Tal como se acostumbra a hacer, el presentador iba anunciando algunas personalidades que se encontraban entre el público y entre ellos se mencionó a Sarah Gilbert. Puede ser que el nombre no te suene mucho, pero las personas que estaban en el estadio, al escuchar quién es, no quisieron dejar pasar el momento desapercibido.

Cuando el presentador estaba anunciando a los ocupantes del palco real, dijo sin sospechar lo que provocaría: “Hoy incluyen a los líderes que han desarrollado la vacuna anti Covid”. La gente comenzaría a aplaudir, la cámara se centraría en Sarah, pero ni ella ni el anunciante se imaginarían la reacción de la gente. Los aplausos no paraban, y poco a poco más de uno se comenzó a levantar de su asiento hasta que se dio una ovación de pie para la científica, algo, definitivamente, nunca antes visto en un evento deportivo. Tímidamente, se veía a una Sarah conmovida, claramente, sin haber esperado jamás ese recibimiento.

Sarah es una científica, vacunóloga, que trabaja para la Universidad de Oxford, que desarrolló una de las vacunas más aplicadas en el mundo, de la mano de AstraZeneca. Encabezando a 30 científicos, Gilbert llegó a confesar que se trabajaba contra reloj, sin imaginar que su nombre se volvería conocido, después de que fuera consiguiendo respuestas positivas con su vacuna.

Madre de trillizos, Sarah confiesa que desde que tenía 17 años quería dedicarse a la investigación médica, pero no sabía por dónde debía empezar. Comenzó estudiando biología, para continuar con un doctorado en bioquímica, y sería una vez graduada que se enfocaría en la creación de medicamentos, enfocándose en la biotecnología. Desde 1994 comenzó su trabajo en la Universidad de Oxford en la creación de vacunas, lo que le daría casi tres décadas de experiencia para enfrentarse a la complicadísima tarea de crear una vacuna con la que el mundo le pudiera hacer frente a una crisis sanitaria que tiene a la población en vilo.

¿Cómo logró ser una mamá trabajadora?

Convertirte en madre siempre será un reto, pero cuando recibes a tres bebés prematuros en un mismo momento, las cosas son aún más difíciles. Al nacimiento de sus trillizos, Sarah solamente llevaba 4 años trabajando para la universidad y ha confesado que pagar la guardería para tres bebés costaba más de lo que ganaba al mes. En un movimiento estratégico, su pareja dejó su trabajo y se dedicó a los niños, mientras ella se desarrollaba en su carrera. Definitivamente, una decisión acertada, pues no solamente ella ha alcanzado uno de los logros más grandes que alguien podría imaginar, sino que sus tres hijos, convertidos en adultos, también estudian bioquímica, para seguir sus pasos.