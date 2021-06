La infidelidad que le costó el trabajo al secretario de salud británico

Desgraciadamente, en la actualidad, las infidelidades son cosa de todos los días. El impacto emocional y personal que tiene este acto de traición dentro de una familia o pareja, no podría ser más doloroso; pero hay veces en las que estas acciones tienen otro tipo de repercusiones, como acaba de suceder en el gobierno británico. Es bien sabido que en Reino Unido se ha llevado una estrictísima estrategia sanitaria. Las cuarentenas, restricciones de viajes y muchas cancelaciones de eventos personales como bodas y bautizos, han marcado el último año. Es por eso que cuando el secretario de salud, Matt Hancock, fue capturado en un video por demás comprometedor con una mujer que no era su esposa, en plena época de distanciamiento, no hubo nadie que quedara indiferente. Solamente 24 horas después, presentaba su renuncia, aunque ahora Boris Johnson ha dejado ver que la decisión bien podría haber sido tomada desde Downing Street antes.

Todo comenzó cuando se dio a conocer un video tomado por una cámara de seguridad, en él se veía a Hancock besando apasionadamente a Gina Coladangelo, no solamente una integrante casada de su equipo, sino también su excompañera de la Universidad de Oxford, en donde él y su esposa la conocieron. Las imágenes eran devastadoras, considerando que el político está casado desde el 2006 con la osteópata Matha Hoyer, con quien tiene tres hijos. Colandangelo también está casada, ella con el millonario Oliver Tress, y también tiene tres hijos.

Ríos de tinta corrieron desde que se dio a conocer el video, todo era puesto en duda. ¿Cuándo comenzó el romance? ¿Por qué había una cámara ahí? ¿Qué pasa con su matrimonio? Pero, al margen de la situación personal y el difícil momento que vive su esposa, los cuestionamientos profesionales no se hicieron esperar. Y es que el secretario de salud había roto todas sus reglas de distanciamiento social para tener su romance. La indignación del pueblo británico no se hizo esperar, pero, a pesar de todo, parecía que Hancock quedaba en su puesto.

De la oficina del primer ministro todo parecía haber quedado ahí. Hancock emitía una disculpa, no a su esposa, sino al pueblo por haber roto las reglas de distanciamiento. En el mensaje, insistía que se quedaría en su puesto, hasta que los ministros comenzaron a alzar la voz y es que la credibilidad del hombre que estaba dictando el comportamiento del país estaba por los suelos. Solamente un día después, Hancock anunciaba su renuncia, y después, Boris Johnson diría en una entrevista que en cuanto se vio el video, se procedió a buscar a un sucesor.

La separación

Una vez dejado su puesto, los tabloides británicos reportan que tanto Hancock como Colandangelo han dejado a sus familias y ambos se encuentran lejos de la mirada pública, esperando que la tormenta pase. Según el Dailymail, una tarde antes de que estallara la bomba, el entonces secretario recibió una llamada de The Sun para informarle que tenían el video y las fotos comprometedoras. El hombre habría llegado a casa para informar a su esposa de la situación, y darle a conocer su decisión de dejarla por Colandangelo. Con toda la fuerza que esta situación requiere, Martha no se ha escondido ante la situación, desde el primer momento, se le ha visto paseando a su perro y sin evitar a los fotógrafos que la han esperado a las afueras de su casa.