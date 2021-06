Los agricultores indios que sembraron, sin saberlo, un cultivo del mango más caro del mundo

Si bien, el mango es una fruta que se consume en todo el mundo y de fácil acceso, existe una variante que no es del todo accesible. Se trata del mango Miyazaki, una cotizada especie que puede llegar a costar miles de pesos una sola pieza y por la que muchos están dispuestos a pagar. Así lo descubrieron Sankalp y Rani Parihar, dos agricultores de la India que sin saberlo, sembraron en su huerta de Jabalpur, Madhya Pradesh, varios árboles de Miyazaki. Por supuesto, al enterarse de la mina de oro que tenían cerca de ellos, han decidido crear toda una estrategia de mercado para sacarle el mayor provecho a su afortunado error, a pesar de que la situación se les ha comenzado a salir de las manos.

De acuerdo con The Hindustan Times, los agricultores sembraron 150 árboles de este tipo de mango, de los cuales solo cuatro han dado frutos. De acuerdo con lo que ha relatado Sankalp al medio, fue un viajero el que les ofreció el árbol hace cuatro años, durante un viaje que realizaron a Chennai, donde tenían como objetivo buscar una variedad rara de coco. Sin embargo, luego de una larga espera, los árboles comenzaron a dar sus primeros frutos, descubriendo así que lo que habían sembrado en su huerta no eran cocos, sino una extraña variante de mango. "Al principio, no conocía la raza. Pero una vez que los árboles dieron fruto, nos dimos cuenta de que las plantas eran de alguna variedad rara", dijo Parihar.

Como era de esperarse, la noticia le ha dado la vuelta al mundo y hay varios interesados en hacerse de unos cuantos mangos. Según reporta The Hindustan Times, un solo mango Miyazaki puede llegar a costar alrededor de 50 dólares (alrededor de mil 100 pesos mexicanos). De hecho, la pareja de agricultores ya ha recibido atractivas ofertas, desde un hombre que busca comprar 289 mangos, hasta los que han ofrecido 2 mil 500 dólares (más de 500 mil pesos mexicanos), por dos ejemplares de este mango. “Un joyero de Mumbai está dispuesto a pagar el precio que coticemos. Pero he dicho claramente que no se lo venderemos a nadie. Usaremos las frutas para cultivar más plantas”, dijo Rani.

Sin embargo, para cuidar su plantación, han tenido que recurrir a un sinfín de estrategias de seguridad para evitar que las plantas les sean robadas. Para ello han solicitado la presencia de guardias y nueve perros de seguridad. Y es que en más de una ocasión Rani y Sankalp han sido víctimas de la delincuencia. "El año pasado teníamos un perro, ahora tenemos nueve; seis son pastores alemanes y tres son de razas locales. Y también hemos desplegado tres guardias de seguridad", dijo Parihar.

¿Por qué es tan costosa esta variante?

Según detalla el medio, el director adjunto del departamento de horticultura de Madhya Pradesh, RS Katara, inspeccionó el huerto y confirmó que en efecto, se trata de la variante conocida como mago Miyazaki. "Es costosa porque su producción es muy baja, y su sabor es muy dulce. Su aspecto es muy diferente. La pulpa es como una gelatina, el color es impresionante, e incluso se puede comer la piel exterior", detalló.