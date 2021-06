¡Fue niño! Tienes que conocer al bebé jirafa que nació en Walt Disney World Resort

La llegada de un bebé es siempre motivo de alegría y cuando se trata de una cría de jirafa de cuello largo, se trata de toda una celebración. Y es que esta especie está sufriendo una extinción silenciosa, con una disminución del 40% de su población en las últimas tres décadas, por lo que cada cría cuenta. Walt Disney World Resort dio a conocer el feliz nacimiento de un crío que aún no tiene nombre. El bebé de Lily pesa 83 kilos y mide 1.8 metros de altura, y aunque esto te podría parecer mucho, al verlo junto a su madre verás que es pequeñito. Las escenas no podrían ser más tiernas, pues Lily no se ha separado ni un segundo de su bebé, estableciendo lazos con él.

La llegada del bebé no ha sido única en este lugar, pues es la tercera jirafa nacida en Disney’s Animal Kingdom en el último año, como parte del Programa de Planes de Supervivencia de Especies que es supervisado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios. Este tipo de programas garantizan la cría responsable de especies que se encuentran en peligro de extinción. En el parque se tienen ejemplares de dos subespecies, la jirafa de Masai que vive en el Kilimanjaro Safaris y la jirafa reticulada y la jirafa híbrida se pueden ver en el Disney’s Animal Kingdom Lodge. De momento, la mamá y el crío no se han unido a la manada que deambula por la sabana del parque, pero será en las próximas semanas cuando se integren a ella.

Uno de los detalles más tiernos del nuevo bebé es que entre sus manchas tiene una en forma de mariposa y otra en forma de corazón, lo que seguramente se va a volver en su sello característico. Su llegada ha sido un enorme motivo de alegría, pues en el mundo existen solamente 35,000 ejemplares de la jirafa Masai en el mundo. Desgraciadamente, esta especie se ve amenazada por la caza y la destrucción de su hábitat. Aunque, anteriormente se le encontraba a lo largo de todo el continente africano, actualmente solo vive en Kenia y Tanzania.

Los bebés no faltan

Las buenas nuevas de la llegada de nuevas crías a las manadas no han faltado recientemente, apenas hace un mes, se celebraba el nacimiento de una bebé cebra. Hace unas semanas, llegó al mundo un ejemplar de cebra de montaña Hartmann pesando alrededor de 29 kg. En un detalle especialmente tierno de los nacimientos de esta especie, el lazo de apego entre madre e hijo no se da solamente a través del olfato, sino que el bebé memoriza las rayas que su mamá tiene en las patas traseras para poder diferenciarla de las demás. Heidi, la orgullosa madre, es también mamá de Asha, con quien se reunieron una vez que pudieron integrarse a la manada.