El actor que daba vida a Gunther en Friends revela que tiene cáncer

Con el recuerdo de la serie Friends más vivo que nunca, gracias al esperado reencuentro de sus seis protagonistas, ha llegado una triste noticia. James Michael Tyler, quien daba vida a Gunther en el show, ha dado a conocer que padece cáncer de próstata en etapa 4. Fue el propio actor quien en el programa Today contó de propia voz que fue diagnosticado en septiembre del 2018, pero, desafortunadamente, el cáncer se ha esparcido en otras partes del cuerpo, como a los huesos. A raíz de esto, ya no puede caminar, pues ha quedado paralizado de la parte inferior del cuerpo.

“Fui diagnosticado con un avanzado cáncer de próstata que se ha esparcido a los huesos. He lidiado con ese diagnóstico por casi tres años…es etapa 4, cáncer etapa avanzada. Así que, eventualmente, saben, probablemente va a acabar conmigo”, fue lo que dijo en el matutino de la NBC al contar que la enfermedad no fue detectada de forma temprana, sino que se encontró en una revisión de rutina. El diagnóstico no podría haber llegado en un momento más complicado, pues ante las dificultades de la pandemia, el mal creció. “Falté a un estudio, lo que no fue algo bueno. Así que el cáncer decidió mutar al momento de la pandemia y progresó”, explicó

En este momento se encuentra en quimioterapias, lo que le impidió asistir personalmente al reencuentro de la serie que fue una sensación el mes pasado. “Quería ser parte de eso, e inicialmente iba a estar en el escenario, por lo menos con ellos y ser parte de todas las festividades. Fue un momento agridulce, honestamente. Fui muy feliz de que me incluyeran. Fue mi decisión no estar ahí físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería bajar el ánimo, ¿sabes? No quería que fuera como, ‘Oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”.

La importancia de su mensaje

Haciendo consciencia sobre la importancia de un diagnóstico temprano, el actor dijo: “(Para) Muchos hombres, si lo encuentran a tiempo, es fácilmente tratable. No quiero que la gente tenga que pasar por lo que yo he pasado. Éste no es un proceso fácil”. James quiso alertar a los televidentes: “Hay otras opciones disponibles para los hombres si lo encuentra antes que yo. La próxima vez que vayas a un examen básico o tu revisión anual, por favor, pregunta a tu doctor por un examen de PSA. Es fácil de detectar. Si se propaga más allá de la próstata, a los huesos, que es la forma más común, puede ser mucho más difícil de tratar”.

Emotivamente, quiso dar un mensaje a quien lo veía: “No te des por vencido. Sigue luchando. Mantente tan ligero como sea posible y ten metas. Pon metas. Mi meta este último año fue llegar a mi cumpleaños 59, lo hice, (el) 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar aunque sea una vida al hacer pública esta noticia. Esa es la única razón por la que estoy hablando así y dejando que la gente lo sepa. Ese es mi nuevo rol”.