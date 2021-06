Eriksen reaparece desde el hospital: ‘Estoy bien, dadas las circunstancias’

Afortunadamente, las duras escenas que se vivieron el fin de semana en el campo del juego de Dinamarca contra Finlandia en la Euro 2020 han quedado atrás. Aquel momento en el que Christian Eriksen se desvaneció en el campo y tuvo que recibir atención de los servicios de emergencia durante 13 minutos antes de ser estabilizado para ser trasladado al hospital, ha quedado en la memoria de los seguidores del deporte que estaban completamente conmocionados. La movilización de sus compañeros de equipo, comandados por el capitán de la selección, ha llamado especialmente la atención, pues hicieron todo, no solamente para salvar la vida del futbolista, sino también por protegerlo de las cámaras en un momento sumamente vulnerable. Si Eriksen se había pronunciado a través de su agente, ha sido ahora él mismo quien ha querido manifestarse con un mensaje a través de sus redes sociales.

Con una imagen en la que se le ve sonriente en su cama de hospital, con la que ha dado certidumbre de que va recuperándose, Christian quiso enviar un mensaje a sus seguidores. “Hola, muchas gracias por sus dulces e increíbles saludos y mensajes de alrededor de todo el mundo. Significan todo para mí y mi familia. Estoy bien, dadas las circunstancias. Todavía me tienen que hacer algunos estudios en el hospital, pero me siento bien. Ahora, quien apoyar a los chicos de Dinamarca en los próximos partidos. Jueguen por toda Dinamarca”.

La publicación ha causado revuelo en las redes, con respuesta de futbolistas de todo el mundo, así como de equipos y asociaciones, que han querido mostrar su apoyo al jugador de 29 años, así como 4.5 millones de likes.

Antes de este mensaje personal, Christian había enviado a través de su agente un breve comunicado a sus fans a través de La Gazzetta dello Sport. “Gracias, no me daré por vencido. Ahora me siento mejor, pero quiero entender qué pasó. Quiero agradecer por todo lo que hicieron por mí”, se leía en aquel primer mensaje, dejando ver que todavía se está analizando qué fue lo que pasó en el campo de juego.

¿Qué le pasó?

Aunque todavía no hay una resolución concreta sobre lo sucedido, pues Eriksen continúa realizándose pruebas en un hospital danés, el médico de la selección dio una breve explicación de lo que se vivió en aquel momento. “Se había ido. Hicimos resucitación cardiaca, era un paro cardiaco. ¿Qué tan cerca estuvimos? No lo sé. Lo recuperamos después de una desfibrilación, así que fue muy rápido. No tenemos una explicación de por qué pasó”, dijo Morten Boesen.

Según la Mayo Clinic, un paro cardíaco es una pérdida abrupta de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento. Esta situación interrumpe la acción de bombeo del corazón, deteniendo el flujo sanguíneo al cuerpo. Un paro es diferente a un ataque cardíaco, pues este último se da por un bloqueo de flujo en alguna parte del corazón. Lo que se vio en la cancha, corresponde a la descripción de síntomas de un paro, en el que hay un colapso súbito, falta de pulso, de respiración y de conocimiento. Aunque puede ser mortal, se puede sobrevivir con atención rápida y oportuna, realizando reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibrilador, tal como sucedió el fin de semana.