‘Quiero entender qué pasó’, Eriksen da sus primeras declaraciones tras el incidente

Lo que parecía ser un partido más entre Dinamarca y Finlandia en la Euro 2020 tomó un giro trágico cuando Christian Eriksen se desvaneció en la cancha. Sin pensarlo dos veces, el capitán danés Simon Kjær comenzó a darle las primeras atenciones a su compañero, mientras los servicios de emergencias entraban al campo. Simon organizó al resto del equipo para que realizaran una barrera alrededor de Eriksen y así evitar que las cámaras grabaran el difícil momento, después, el capitán corrió a abrazar a la esposa de Eriksen, demostrando que ser un líder va más allá del juego. Al lograr estabilizar a Eriksen tras 13 minutos de primeros auxilios, el futbolista fue trasladado a un hospital. Desde ahí, ha emitido sus primeras declaraciones tres el incidente que afortunadamente, pudo ser controlado.

“Gracias, no me daré por vencido. Ahora me siento mejor, pero quiero entender qué pasó. Quiero agradecer por todo lo que hicieron por mí”, dijo Eriksen en un breve mensaje trasladado por su agente a La Gazzetta dello Sport. Según se ha reportado, el padre de 29 años, ha estado en contacto tanto con sus compañeros del equipo danés como su escuadra del Inter de Milán. “Ahora tiene que descansar, con él están su esposa y sus padres. Va a mantenerse bajo observación. Pero, de cualquier forma, quiere apoyar a sus compañeros contra Bélgica”, dijo su agente.

Kasper Schmeichel, portero de la selección danesa, dijo durante una conferencia de prensa: “He decidido decirme a mí mismo que esto tuvo un final feliz, todavía no termina, pero pudo haber sido mucho peor. Estoy agradecido de ser parte de un equipo que se ha mantenido junto tanto como l hemos hecho. Y estoy agradecido de que Christian todavía esté aquí. Traté de imaginarme (cómo hubiera sido) si yo hubiera sido el que hubiera estado ahí. Sabía que la esposa de Christian, sus hijos y sus padres estaban ahí, así que en algún punto traté de cuidarlos. Es una situación inhumana por la que pasaron”.

El arquero pudo visitar a su compañero en el hospital, según dio a conocer en una conferencia de prensa esta mañana: “Fue muy bueno verlo sonreír y reírse y ser él mismo. Solo corroborar que está ahí. Fue una experiencia maravillosa y algo que me ha ayudado, el ver que esta bien después de haber estado ahí tirado. Hablamos de todo y nada. Mientras él esté bien, eso es lo más importante. Ha experimentado algo que nosotros no. Tiene una experiencia completamente diferente de la situación. Fue genial hablar con él y ahora tenemos que trabajar en tratar de navegarlo”.

¿Qué se sabe hasta el momento de su condición?

El doctor de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, confirmó en declaraciones del domingo: “Se había ido. Hicimos resucitación cardiaca, era un paro cardiaco. ¿Qué tan cerca estuvimos? No lo sé. Lo recuperamos después de una desfibrilación, así que fue muy rápido. No tenemos una explicación de por qué pasó”. Más allá de esto, no se ha dado más información, aunque se ha explicado que Italia -país en el que juega- cuenta con firmes leyes en las que se buscan evitar los problemas cardiacos en los futbolistas, por lo que ha sorprendido mucho lo que sucedió.