Sorprende el primer avistamiento de ballenas cazando con una red de burbujas en Australia

Sin duda alguna, los animales siempre tienen comportamientos extraordinarios con los que logran impresionar a los humanos. Tal es el caso de un grupo de ballenas jorobadas que fueron vistas recientemente cazando a sus presas para alimentarse con una técnica conocida como red de burbujas. Lo sorprendete de todo esto, es que se pensaba que este tipo de ballenas solo realiza este tipo de cacería en el hemisferio norte, y nunca mientras la migración, por lo que ha sorprendido a propios y extraños el hecho de que en esta ocasión hayan sido vistas haciendo esto en aguas cercanas a Australia, es decir, en el hemisferio sur.

Las ballenas fueron captadas a través de un dron durante el mes de septiembre, siendo esta la primera prueba visual de este peculiar comportamiento en Australia, y una de las pocas evidencias que hay en el hemisferio sur, por lo que sin duda ha causado cierta conmoción entre los expertos que se dedican al estudio esta especie. Así lo señala un estudio reciente de la Universidad Macquarie en Australia en un artículo que fue publicado el pasado 31 de mayo en la revista Aquatic Conservation. “Este corto artículo aborda la primera prueba documentada fotográficamente de ballenas jorobadas alimentándose mediante burbujas en aguas costeras australianas", indica el resumen del estudio.

Las imágenes que se han vuelto virales, fueron grabadas cerca de la costa de Nueva Gales del Sur, en el sureste australiano, donde son comunes los avistamientos de ballenas, debido a que su población ha crecido de forma considerable, en parte gracias a la prohibición de su caza. Este tipo de cetáceos suele pasar el invierno austral en aguas del hemisferio sur, a donde llegan principalmente a procrear. Sin embargo, las ballenas fueron captadas mientras migraban hacia el océano Antártico, donde pasan el verano austral alimentándose de kril, así como de pequeños peces.

En el momento que fueron vistas, los ejemplares estaban cazando con una técnica muy especial, en la que crean una especie de red de burbujas que producen a través de sus espiráculos, que son los orificios que los cetáceos tienen en la parte superior de su cuerpo, y el cual utilizan para respirar. Para lograr crear la red, las ballenas nadan de forma circular, expirando aire debajo del agua, formando una especie de pared de burbuja que alerta a sus presas y las obliga a moverse hacia un espacio cada vez más reducido. Así, las burbujas obligan a subir a la presa a la superficie y en ese momento las ballenas aprovechan para alimentarse.

Un comportamiento un poco extraño

Hasta el momento, los expertos especializados en cetáceos no han logrado descifrar el origen de esta forma de cacería, pues no han logrado entender si se trata de un comportamiento propio de su instinto de supervivencia, o si es una conducta aprendida que se han transmitido de unas a otras. Lo cierto es que han descubierto que la técnica es efectiva, aunque como se menciona anteriormente, pocas veces lo hacen cuando se encuentran en el hemisferio sur y de hecho, nunca antes había sido observado en Australia.

Vanessa Pirotta, la experta a cargo del estudio de la Universidad Macquarie en Australia aseguró que en el pasado se creía que las ballenas no se alimentaban durante la migración, aunque ha quedado demostrado que sí lo hacen. "Antes se pensaba que estos animales no se alimentaban a lo largo de las rutas migratorias. Sin embargo, ahora sabemos que lo hacen para aumentar sus reservas de energía mientras migran", indicó. Pirotta en un artículo publicado en The Conversation.