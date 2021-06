El rumor que corre por la alta sociedad neoyorkina

La vida social en la Gran Manzana comienza a tomar su curso después de que se pensara que tras la pandemia perdería su habitual agitación y un rumor ha cubierto las planas de las columnas de sociedad. Todo comenzó cuando Page Six reportó que la exmodelo sueca Charlotte Bonstrom había dejado a su marido de más de 20 años y padre de sus dos hijos, Vittorio Assaf -cofundador de Serafina Restaurants-. Esto no hubiera llamado tanto la atención si no fuera porque el periódico reporta que la razón de la separación fue el romance de Charlotte con Thierry Gillier, fundador de Zadig & Voltaire y esposo de su hermana gemela, Cecilia Bonstrom. Los rumores se acrecentaron cuando se dijo que ahora Cecilia estaba con Vittorio, pero ha sido este último el que ha desmentido esta información.

“Charlotte y yo estamos en proceso de divorcio, ella se quiere volver a casar. Se va a casar con Thierry Gillier, el exmarido de su hermana”, dijo a Page Six el restaurantero. “Es muy difícil, pero no tengo nada qué ver con la hermana de Charlotte”, dijo, poniendo punto final a los rumores.

Según la publicación, el romance quedó al descubierto en marzo del año pasado cuando Cecilia escribió en Instagram: “Buscas tres cosas generalmente en una persona: inteligencia, energía e integridad. Y si no tiene esta última, ni siquiera importan las primeras dos”, etiquetando tanto a su esposo como a su hermana en la publicación. Días después escribió: “Madurez es aprender a dejar atrás a la gente y situaciones que amenazan tu paz mental, auto respeto, valores morales y autoestima”. Aunque nadie respondió de forma directa a estos mensajes, los seguidores y amigos de Cecilia le mostraron su apoyo en los comentarios escribiendo lo especial que es para ellos.

En la biografía de esta cuenta, Cecilia sigue apareciendo como la directora artística de la firma de moda fundada por su exmarido, por lo que todo apunta a que su posición se mantiene en la empresa. Por su parte, Charlotte en su cuenta de Instagram profesional, aparece como la coordinadora de eventos de Zadig & Voltaire. Lo único que ha cambiado en sus publicaciones en los últimos meses es que no han vuelto a aparecer juntas como lo hacían antes.

Sus matrimonios

Cecilia y Thierry se casaron en el 2016 y tienen un hijo juntos -además de 2 hijos de la sueca de una relación previa, y la primera hija del empresario-. A principios del 2019 presentaron en W Magazine su residencia en rue Galilée, al sur de la emblemática Avenue des Champs-Élysées en París, solo una de sus espectaculares casas.

Por su parte, Vittorio y Charlotte tenían más de veinte años de casados y dividían su tiempo entre Upper East Side y su residencia en Southampton. Esta última propiedad se puso a la venta en marzo pasado, según anunció Charlotte en su cuenta de Instagram.