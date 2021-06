La mujer confundida con reportera que acaparó los titulares en la conferencia de Kamala Harris

Tal como se tenía planeado, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, pasó el martes en nuestro país. Después de un accidentado despegue, Kamala comenzó su primer viaje oficial al extranjero desde su investidura en enero pasado. La primera parada se dio en Guatemala y la segunda en nuestro país para una visita exprés en la que la crisis migratoria en nuestra frontera norte fue el eje conductor. Como se tenía planeado, la vicepresidenta se encontró con el Presidente López Obrador en Palacio Nacional y por la tarde cumplió con un par de compromisos de su propia agenda, con un encuentro con emprendedores y una mesa redonda con líderes obreros. Dentro de estas actividades, no podía faltar una conferencia de prensa en la que se dio una situación que ha acaparado los titulares. Y es que una mujer confundida con reportera tomó la palabra, haciendo un comentario que llamó la atención.

Todo sucedió cuando una mujer se levantó y dijo: “Gracias señora vicepresidenta. Para mí es un honor, porque, de hecho, voté por primera vez como ciudadana naturalizada y voté por usted. Mi pregunta es, ¿qué le diría a esas mujeres, a esas madres y a esas mujeres de color en ambos lados de la frontera, granjeras, muchas de ellas a las que veo a diario como un mensaje de esperanza…? ¿Qué hará usted por ellas en estos próximos años?”. Si bien, la pregunta no era mala, la formulación llamó mucho la atención, pues los reporteros suelen mostrar neutralidad política al momento de hacer este tipo de cuestionamientos y lo que ella dijo fue ampliamente criticado.

La mujer era María Fernanda Reyes, una entrepreneur de San Francisco, quien no solamente tiene el mismo nombre, sino que guarda un gran parecido con Maria Fernanda López, una periodista de Univision, que aunque no hizo el viaje a México, fue confundida con esta mujer. Por parte de Univision se encontraba en el lugar la reportera Jesica Zermeño, quien no fue llamada a preguntar.

La aclaración

El periodista colombiano y director del área de noticias de la cadena internacional, Daniel Coronell, publicó en su cuenta de Twitter al retomar el video del momento: “En México, una persona que no tiene relación con Univision, dijo ser reportera de Univision Noticias para hacerle una pregunta y de paso halagar a la vicepresideta Kamala Harris. Que quede claro para todos que la señora María Fernanda Reyes no es parte de este medio de comunicación”.

Por su parte, la mujer dijo a Fox News que fue invitada por otros emprendedores al evento en el que les preguntaron si alguien quería hacer una pregunta y que no corrigió al moderador cuando le dio la palabra porque estaba muy sorprendida de haber sido llamada. Aclarando lo sucedido, la periodista de Univision con el mismo nombre escribió en Twitter: “Soy Maria Fernanda LOPEZ y como ha declarado nuestro director de noticias, fue un malentendido. Nunca he viajado a México. Estaba en Miami durante el incidente en el que Maria Fernanda REYES aseguró ser una reportera de Univision Noticias (para) hacer una pregunta a Kamala Harris haciendo un comentario poco ético”.