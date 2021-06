‘Dijimos una pequeña oración, pero estamos bien’, Kamala Harris tras el incidente de su avión

En los viajes de los mandatarios internacionales se cuida hasta el más mínimo detalle, algo que no falta en el caso de Kamala Harris, que como vicepresidenta de Estados Unidos necesita de todas las precauciones para proteger a toda costa su seguridad. Con bombo y platillo se anunció que la número dos del país vecino, viajaría de forma exprés a Guatemala y México, algo que era especialmente importante para nuestro país porque se daba en el marco de las elecciones que se celebraron el 6 de junio. Pero, lo que nadie esperaba, es que ni bien el Air Force 2 llevaba 30 minutos en el aire, cuando una falla hizo que tuviera que regresar.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

'Puedo ser la primera... pero no seré la última', el importante mensaje del traje de Kamala Harris

Amor a primera vista, el esposo de Kamala Harris se confiesa

“Fue una falla técnica. No hay preocupaciones de seguridad mayores”, dijo la vocera de la vicepresidenta, Symone Sanders, a la prensa. Sin dejar que el contratiempo la turbara, al regresar a la Joint Base Andrews, dijo a los reporteros que se reunieron: “Estoy bien, estoy bien. Todos dijimos una pequeña oración, pero estamos bien”, sonriente con los dos pulgares en alto para dar certidumbre.

Según algunos reporteros, desde el despegue se escuchaba un ruido raro, al parecer, proveniente del tren de aterrizaje, pero el piloto pudo aterrizar de forma segura y sin ninguna eventualidad. Hora y media después, Kamala abordó otro avión y partió camino a Guatemala, siguiendo con su agenda después del contratiempo.

Una vez que la vicepresidenta estadounidense aterrizó en Guatemala, Symone Sanders ofreció más detalles de lo sucedido: “Poco después del despegue de la Joint Base Andrews camino a Guatemala, la tripulación del Air Force Two notó que el tren de aterrizaje no se estaba cerrando como debía, lo que podría llevar a más problemas mecánicos. Aunque no hubo una situación de seguridad inmediata, actuando con toda la precaución, regresaron a la Joint Base Andrews donde tienen todas las partes y mecánicos que se necesitan para solucionar el problema. Los pasajeros abordaron el C32 de reemplazo, que es un Air Force Boeing modificado 757”.

En simbólico morado, Kamala Harris ha hecho historia como la primera vicepresidenta de Estados Unidos

El motivo de su visita

Éste es el primer viaje oficial al extranjero que Kamala realiza como vicepresidenta desde que fue investida en enero pasado. La decisión de viajar a Guatemala y a México es para tratar la crisis de migrantes que se están dando en estas fronteras. Será el martes cuando Harris viaje a nuestro país y se encuentre con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el Canciller Marcelo Ebrard, después de la reunión en Palacio Nacional entre el mandatario y la vicepresidenta, habrá una reunión de sus delegaciones.

Como parte de su agenda, Kamala se reunirá con mujeres emprendedoras y tendrá una mesa redonda con un grupo de líderes de trabajadores, de acuerdo con CNN. Éste será también el primer encuentro en persona entre la administración de Biden y la de López Obrador. Debido a la pandemia, no ha habido un contacto previo entre las administraciones.