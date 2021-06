La exmujer de Boris Johnson: ‘Mi matrimonio de 25 años se había vuelto imposible’

Hace apenas unos días se daba el anuncio, Boris Johnson, Primer Ministro de Gran Bretaña se había casado con la madre de su hijo menor, Carrie Symonds. De forma sorpresiva, en una boda íntima, en la que incluso la novia alquiló su vestido, la pareja llegaba al altar después de un año complicado en el que el mandatario británico se enfrentó a un durísimo episodio contra el Covid-19 antes del nacimiento de su hijo. Para sorpresa de todos, ante este enlace, ha sido Marina Wheeler, exmujer del político, quien ha decidido dar un vistazo sobre cómo fueron sus 25 años de matrimonio con Johnson. A pesar de que siempre se ha mantenido muy discreta en cuanto a su relación con el mandatario, ha sido su intención de promover que las mujeres se mantengan alerta contra el cáncer cervicouterino, que ella padeció, lo que la ha animado a abrir la puerta y revelar un poco de su experiencia.

“El plan divino, parecía, había salido mal. Mis cuatro hijos y yo ya habíamos pasado por cosas difíciles. Mi matrimonio de 25 años se había vuelto imposible, así que lo terminé, pero todo el asunto fue lúgubre, así que, ¿por qué me daban aún más?”, ha dicho Marina a Good Housekeeping haciendo referencia al duro golpe que recibió con su diagnóstico de cáncer: “Por supuesto, así es como funciona el cáncer. A dos años (de eso), puedo ver que fui afortunada”.

Marina atribuye a la detección temprana el que su batalla contra la enfermedad no fuera más complicada. “Gracias a las revisiones, se pudo evitar una tragedia para mí y mi familia. Soy una evangelizadora de la causa de la prevención y sin pena le voy a hacer promoción”, dijo, promoviendo que otras mujeres acudan a sus revisiones respectivas.

A pesar de que tras el anuncio de su separación, Marina ha mantenido un bajo perfil, ante la importancia de su causa y sus proyectos personales, ha dado un par de entrevistas, otra de ellas fue con Radio New Zealand, en la que también hizo referencia a su vida con el mandatario. “Cuando estaba trabajando en mi carrera legal, que por supuesto fue una muy ocupara, es un trabajo muy estresante, fui suficientemente afortunada de hacer todo tipo de muy, muy fascinantes casos. No sentía que en ese entonces estuviera bajo la sombra de nadie en particular”, dijo sobre su posición con respecto a su exmarido.

Aunque en esta ocasión sí se ha abierto a hablar sobre su matrimonio, en noviembre pasado, cuando promocionaba su libro The Lost Homestead: My Mother, the Partition and the Punjab, el Sunday Times la cuestionó sobre Johnson, a lo que respondió: “Él es mi tema menos favorito de conversación”. Remarcando esta cita, Wheeler ha dicho también: “Pienso que mi matrimonio es lo menos interesante sobre mí”.

Los matrimonios de Johnson

A pesar de que la pareja anunció su ruptura en el 2018, apuntando a que tenían varios meses en caminos separados, no fue sino hasta noviembre del 2020 cuando se oficializó el divorcio. Marina fue la segunda esposa de Boris, quien primero estuvo casado por seis años con Allegra Mostyn-Owen. El tercer enlace de Johnson llegó seis meses después de concretar su divorcio en esta ocasión, mientras su segundo matrimonio se dio solamente 12 días después de que se disolviera su primera unión. Aunque la vida personal del mandatario ha sido ampliamente comentada, sobre todo durante su época como candidato, él siempre ha preferido mantener silencio alrededor de su vida personal.

