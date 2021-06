Así fue el cariñoso 'adiós' de los excompañeros de Steph Gómez en Exatlón México

Con la misma unión que mostraron en las dos temporadas de Exatlón México, en las que participó Steph Gómez, hace unos días, varios exparticipantes de la emisión comenzaron una campaña de apoyo dirigida a la experta en Jiu Jitsu quien, el pasado 26 de mayo, fue ingresada al hospital tras dar positivo a Covid-19. Con la esperanza de que la joven, de 30 años de edad, se recuperara, sus amigos hicieron viral el hashtag #FuerzaSteph con el que solicitaron plaquetas y donaciones económicas para costear la estancia de la deportista en el hospital. Lamentablemente, ayer por la tarde, la agencia que manejaba a la atleta confirmó la noticia de su fallecimiento, información que conmocionó a sus excompañeros del programa quienes, a través de redes sociales, han estado honrando su memoria.

Con mensajes en los que enaltecieron el espíritu de Steph, se confesaron muy sorprendidos por la noticia que no ha sido fácil de dirigir para nadie. De las primeras en reaccionar a la partida de la atleta fue Mati Álvarez, campeona de Exatlón México, quien escribió: “Mi querida Steph, no tengo palabras para expresar lo que siento. Todas las personas que te conocimos podemos decir que eres una guerrera, una persona increíble llena de luz. Tu presencia iluminaba y hacía que todo de alguna manera encajara. Tu vibra, tu sonrisa, tu personalidad, tan fuerte, pero a la vez, tan noble, te hacía única”, escribió en su cuenta de Instagram al lado de un video del día en el que Steph dejó la competencia y se despidieron entre lágrimas: “Te quiero ver ganar”, le dijo en aquella ocasión la atleta quien, sí tuvo la oportunidad de ver a su amiga coronarse en la competencia.

Esta mañana, el programa Venga la Alegría honró la memoria de la atleta dedicándole un espacio especial en el que recibieron a Mati Álvarez, Patricio Pato Razo y Mauricio López, quienes compartiendo anécdotas con ella: “Creo que todos nuestros compañeros en el deporte lo entenderán; peleas tanto por un sueño y ella estaba a nada y que se haya quedado así me parte, es un sentimiento que si lamento mucho que se haya ido en este momento. Alguien tan fuerte que no tiene explicación, del por qué a ella le pasó eso”, comentó Pato. Por su parte, Mau Wow dijo: “Estaba llena de amor, de cariño, era súper auténtica, jamás quiso parecer otra persona, eso me encantaba de ella, te transmitía paz, cariño, no había maldad en ella. Creo que nadie tiene un mal recuerdo de ella”.

En esta emisión se realizó un enlace con Antonio Rosique, conductor de la emisión, quien tiene un gran recuerdo de la atleta: “Hoy me levanto lleno de recuerdos, de memorias, tratando de asimilar la partida de Steph, una mujer extraordinaria, excepcional, porque tuve la oportunidad de convivir con ella durante dos temporadas del Exatlón, de ver su fuerza, su carácter, su temperamento, era una mujer recia, imponía respeto, pero que también estaba llena de cariño, una mujer grande, fuerte, pero que de ese tamaño era también su corazón, una mujer que a mí me impresionaba mucho y mira que he tenido la oportunidad de ver a grande atletas a lo largo de mis 25 años de historia en el periodismo, pero Steph era especial, era una atleta, yo siempre decía que era una fuerza de la naturaleza que aparecen de vez en cuando y que tenía un poder diferente al resto”.

El paso de Steph por Exatlón

Fue en 2019 cuando la experta en Jiu Jitsu apareció por primera ocasión en la tercera temporada de Exatlón, en aquel momento, su fuerza y garra como competidora la hicieron ganarse el sobrenombre de Antorcha Humana. A pesar de que tuvo una excelente participación y se perfilaba como una de las favoritas, una neumonía la orilló a dejar el programa: “Me regañaron varias veces por no decir cómo estaba para que me dejaran jugar, físicamente no me siento débil, no me siento mal, pero sí me cuesta mucho respirar y llevo, con una tos de más 50 días”, comentó durante su despedida, derivada a problemas respiratorios. En 2020 tuvo una nueva oportunidad en la competencia, misma que tuvo que dejar por una lesión por la que tuvo que salir en silla de ruedas: “Tube una fractura de peroné, traigo una placa y tornillos, pero ya estoy dada de alta”, comentó la atleta de alto rendimiento en su última visita al programa Venga la Alegría, emisión que esta mañana la recordó en redes con el hashtag #VuelaAltoSteph.