La chica que defendió a sus perros de un oso con sus propias manos Hailey ha admitido que lo que hizo fue una locura, después de que los expertos apuntaran a que fue una suerte que esto no acabara en una desgracia

Si eres un usuario Tiktok seguramente te has topado con un video que llama especialmente la atención. En él, se ve una grabación de una cámara de seguridad, en el que una chica se da cuenta de que un oso está encima de la barda de su casa, con sus perros en la mira. Sin pensarlo dos veces, la chica empuja al enorme oso con sus propias manos y mete a los perros a la casa, mientras que el animal intentaba volver a subir a la barda. Las imágenes duran apenas unos segundos, pero el peligro de lo sucedido queda claro en el video que se ha vuelto viral. Hailey Morinico, la chica de 17 años protagonista del Tiktok y quien publicó el clip, ha revelado cómo fue que vivió estos instantes.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

China confirma el primer caso de contagio en humanos de la gripe aviar H10N3

Una delfín mular adopta a una cría de ballena piloto en Nueva Zelanda

Aunque la situación se da en apenas unos instantes, al observar el video con detenimiento se trataba de una osa y sus dos crías. La osa estaba intentando buscar comida en el patio de la casa de la chica y ya estaba comenzando a levantar a uno de los cuatro perros de la joven. Ante lo sucedido, Hailey dijo en Good Morning America: “Honestamente, no sabía que era un oso hasta justamente después de haberlo empujado. Para ser honesta, no sabía que me atrevería a eso. ¿Quién hace algo así? ¿Quién en su sano juicio empuja a un oso?”. De forma sorpresiva, la chica únicamente terminó con un dedo lastimado en lo que los expertos han calificado como un hecho afortunado.

El video completo muestra a la osa y sus dos crías intentando escalar una pared mientras los perros de la casa les ladran. Aunque, los dos ositos sí se intimidaron ante los ladridos, la osa se puso en modo de ataque y fue directamente por uno de los canes. Y es que tal como explica el experto en vida salvaje Ron Magill en Good Morning America: “No hay nada más peligroso que una mamá osa con sus crías. Nunca corras hacia un animal y nunca tengas contacto físico. Puede ser desastroso”.

El Sakura, el diamante rosado que ha sido subastado por 596 millones

Pero, ¿por qué la joven reaccionó así?

Según explicó a CNN, su reacción fue inmediata cuando vio que la osa ya tenía levantada a su perra Valentina: “Literalmente la tenía levantada sobre el suelo y tuve que hacer lo que tenía que hacer. Así que me hinqué y tuve como dos segundos para pensar, y lo primero que me vino a la cabeza fue empujar al oso de la barda. Este perro Valentina, estaba en un peligro verdadero, y ella es muy importante en la familia, es el animal de apoyo emocional de mi mamá”.

“No podía soportar el dejar que algo le pasara porque sé que el dolor hubiera sido demasiado para que mi mamá lo soportara”, dijo la chica. La mamá de la joven, quien la acompañó al Today Show se mostró conmocionada ante los escenarios que pudieron darse si algo hubiera salido mal.