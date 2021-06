Conmociona la muerte de Steph Gómez, ex participante de Exatlón, por complicaciones derivadas del Covid

El pasado 26 de mayo trascendió en los medios de comunicación la noticia de la hospitalización de Steph Gómez, exintegrante del programa Exatlón México, luego de dar positivo a Covid-19. En aquel momento se supo que la experta de jiu-jitsu había tenido que ser ingresada debido a complicaciones derivadas del virus, de hecho, la información se hizo pública porque amigos y familia de la atleta pidieron a sus fans y seguidores apoyo económico y donación de plaquetas, se informó que, para evitar un paro respiratorio, la deportista tuvo que ser intubada, situación que permaneció hasta el día de hoy que su agencia dio a conocer que lamentablemente perdió la batalla contra el virus.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de la cuenta oficial de Instagram de la Agencia de Sports Marketing se confirmó su muerte: “El día de hoy, lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida Steph Gómez, atleta de la familia. Les pedimos respetar el duelo y momento de luto que viven sus familiares y amigos. Siempre en nuestros corazones Steph Gómez”, se lee en el comunicado de prensa donde la agencia pidió a la prensa acercarse a ellos para conocer detalles de la muerte: “En caso de requerir alguna información estamos para servirles, sólo se estará respondiendo por vía del equipo Athlete Booster, les agradecemos no buscar a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles y respetar su duelo”.

VER GALERÍA

Tras confirmarse la noticia, en la cuenta oficial del Exatlón, el exitoso programa que la catapultó a la fama por sus habilidades físicas y donde, debido a su fuerza adquirió el sobrenombre de Antorcha Humana, la producción se despidió de ella con un conmovedor mensaje: “Hoy nos despedimos de una gran mujer, atleta y amiga. Te llevaremos siempre en un lugar muy especial. Gracias Steph por formar parte de nuestra familia. ¡Vuela alto nuestra querida Antorcha Humana!”, se lee en el feed del programa donde Steph, en 2019, la atleta demostró en varias ocasiones sus habilidades físicas hasta que, a las 14 semanas, tuvo que abandonar la competencia debido a una fractura de tibia y la segunda ocasión que participó en la emisión salió de la misma a consecuencia de una neumonía.

Steph Gómez, originaria de Tapachula, Chiapas, fue reconocida en vida como una de las mejores exponentes de nuestro país en jiu-jitsu. Durante su estancia en Exatlón, la atleta de 30 años de edad formó amistades entrañables con otros destacados participantes de la emisión que, la semana pasada viralizaron el hashtag #FuerzaSteph con el que solicitaron apoyo a través de varias cadenas de ayuda: “Se que con la Bendición de Dios y la voluntad de todos nuestros familiares, amigos y todas las personas que conocen a Steph, lograremos reunir el recurso necesario para solventar su tratamiento”, escribió hace unos días la hermana de la atleta.

VER GALERÍA

Su adiós de Exátlon

En noviembre de 2019, Steph abandonó por segunda ocasión la competencia debido a problemas respiratorios, en aquella ocasión, la atleta se despidió entre lágrimas de sus compañeros: “No soy de quedarme sin palabras, pero no podría enlistar las cosas que me llevo de aquí, son muchísimas, conocí sobre mí y sobre otras personas, aprendí mucho de todos y del mismo lugar, de las situaciones, de los sentimientos, de las competencias y creo que si algo me llevo es un proceso de adaptación que todavía no se acaba”, comentó aquel día en que se despidió de la competencia en la que conquistó a la audiencia.