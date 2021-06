Por qué Naomi Osaka está en en el ojo del huracán

Solamente tiene 23 años, pero Naomi Osaka es ya una completa sensación en el mundo del tenis. Con cuatro Grand Slams en competencias individuales, la joven atleta ha logrado posicionarse en la elite del deporte blanco, además causando sensación con alguna que otra aparición que ha hecho en medios de comunicación y convirtiéndose en la atleta mejor pagada de todo el mundo. Su amabilidad habitual con los medios ha hecho que llame la atención su decisión de no dar entrevistas en el Abierto de Francia. Al tratarse de una de las especificaciones para los participantes, el Roland Garros ha multado a Naomi por 15 dólares (casi $300,000 pesos mexicanos), además de amenazarla con excluirla de los cuatro torneos Gran Slam de no cambiar su postura. En las últimas horas, la situación dio un giro total, cuando Naomi anunció que se retira de la competencia para que todos se puedan enfocar en el tenis sin distracciones. La joven atleta dio a conocer que ha estado luchando contra la depresión desde el 2018. Naomi se disculpó con los periodistas que siempre han sido amables con ella, además de anunciar que tomará un descanso de las canchas.

Fue el pasado 26 de mayo cuando, a través de su cuenta de Twitter escribió: “Hola a todos, espero que estén bien. Estoy escribiendo esto para decir que no voy a hacer nada de prensa durante el Roland Garros. He sentido a menudo que a la gente no le importa la salud mental de los atletas y esto resuena fuerte cuando veo una conferencia de prensa o participo en alguna. A menudo nos sientan ahí y nos hacen preguntas que nos han hecho múltiples veces antes o nos preguntan cosas que traen dudas a nuestras mentes y simplemente no me voy a someter a gente que duda de mí”.

“He visto muchos videos de atletas rompiéndose después de una derrota en la sala de prensa y sé que ustedes también lo han hecho. Creo que toda esa situación es patear a una persona que está en el suelo y no entiendo el razonamiento detrás de ello. El que yo no haga prensa no es algo personal contra el torneo y un par de periodistas me han entrevistado desde que era joven, así que tengo una relación amistosa con la mayoría de ellos. Sin embargo, si las organizaciones piensan que simplemente pueden seguir diciendo: ‘haz las entrevistas o serás multada’ y continúan ignorando la salud mental de los atletas quienes son pieza clave de sus organizaciones, entonces yo solo me voy a reír. De cualquier manera, espero que la considerable suma con la que me multarán por esto vaya a alguna caridad de salud mental”, finalizó Naomi haciendo referencia a la cantidad que tendrá que pagar como penalización.

La respuesta de otros tenistas

La excampeona Billy Jean King -que cuenta con 12 títulos Grand Slam- escribió un comunicado en el que además de mostrar su admiración por Naomi, resalta: “Siempre he creído que como atletas profesionales tenemos la responsabilidad de estar disponibles para la prensa”. Patrick McEnroe, en Good Morning America, resaltó la importancia de que Naomi alzara la voz y consideró excesivo el comunicado de los torneos Grand Slam amenazándola con la descalificación, pero dijo: “Es una jugadora profesional de tenis, ella es una atleta así que se debe apegar a ciertas normas, una de ellas es hablar con la prensa regularmente”.

Rafa Nadal comentó antes de que comenzara el torneo: “La respeto, por supuesto, como atleta y su personalidad. Respeto su decisión. No sé, o sea, nosotros como gente del deporte, necesitamos estar listos para aceptar preguntas y tratar de dar una respuesta, ¿no? La entiendo, pero por otro lado, para mí, sin la prensa, sin la gente que normalmente viaja, que escribe las noticias y los logros que estamos teniendo alrededor del mundo, probablemente no seríamos los atletas que somos hoy. No tendríamos el reconocimiento que tenemos alrededor del mundo, no seríamos tan populares”.

Mientras que Ashley Barty respondió al ser cuestionada sobre esto: “Sabemos lo que aceptamos al ser jugadores de tenis profesionales. No puedo comentar realmente en lo que está sintiendo Naomi y las decisiones que toma. A veces las conferencias de prensa son duras, claro, pero no es algo que me moleste. Nunca he tenido problemas en responder preguntas o ser completamente honesta con ustedes chicos. No es algo que nunca me haya molestado mucho”.

El domingo pasado ante el comunicado del organismo deportivo, Naomi escribió en Twitter: “El enojo es una falta de comprensión. El cambio pone a la gente incómoda”.