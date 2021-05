Ponen a subasta las gafas y la varita de Harry Potter y esto es lo que hay pagar para obtenerlas

Sin duda alguna, Harry Potter ha sido una de las sagas literarias y cinematográficas más exitosas del mundo, a tal punto, que los seguidores del famoso mago se cuentan por millones, así como la cantidad de objetos souvenir que han surgido a raíz del fenómeno que ha significado esta historia, por lo existen toda una cultura del coleccionismo alrededor de este fenómeno. Y aunque los objetos de deseo son muchos, sin duda alguna las piezas que están a punto de subastarse podrían generar la locura de muchos de los fans de Harry Potter, pues se han puesto a la venta dos artículos originales que se usaron durante el rodaje de las últimas dos películas, por lo que si eres fan del personaje creado por J. K. Rowling y te dedicas al coleccionismo, esta nota podría interesarte.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Se espera que sean subastadas más de mil 300 objetos utilizados en distintas películas. Los interesados podrán consultar el catálogo en línea y pujar por los artículos de su interés vía telefónica o por internet. Entre los artículos en subasta destacan las icónicas gafas redondas que usó Daniel Radcliffe, quien dio vida a Harry Potter en el cine, durante las dos últimas películas, así como también la varita mágica que se usó para la filmación de estas mismas entregas de la saga.

Se calcula que el precio de las piezas, que fueron donadas por los estudios cinematográficos Warner Bros para su venta, sean puestas a la venta en un precio inicial de entre 30 mil y 40 mil dólares (600 y 800 mil pesos mexicanos), dinero que será destinado a distintas obras benéficas.

Otros de los objetos que destacan dentro de la subasta se encuentran el guion de la Princesa Lea -interpretada por la fallecida actriz Carrie Fisher, para la película Star Wars: El Imperio Contraataca, el carrito de golf que condujo Brad Pitt en la película Once Upon a Time in Hollywood, o la espada que empuñó Tom Cruise en El Último Samurái.

La joya de la corona: el sombrero de Indiana Jones

Aunque todos los artículos son tentadores, hay un objeto en especial que ha llamado la atención de todos los coleccionistas: el sombrero que uso Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo Maldito, la segunda entrega de esta icónica saga. El sombrero en cuestión está valuado entre 250 mil y 300 mil dólares (entre 5 y 6 millones de pesos). La pieza fue mandada a hacer a la medida para Ford y fue confeccionada por un experto londinense, un año antes del inicio del rodaje.