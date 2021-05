Addison Rae se ha abierto sobre el abuso que sufre en redes sociales

Con 80 millones de seguidores en Tiktok y 38 millones en Instagram, Addison Rae es una de las sensaciones virales del momento. No solamente se ha convertido en una íntima amiga de Kourtney Kardashian, sino que ha conseguido ya hacer una sesión de fotos para Vogue. La joven de 20 años ha alcanzado la fama con sus videos de baile y los contenidos que hace para las distintas redes. Ahora, no solamente ha alcanzado la fama en estas plataformas, sino que también acaba de estrenar su propia canción Obsessed y se encuentra grabando He’s All That, una secuela de la famosa película de finales de los 90s She’s All That. Pero, como suele suceder en estos casos, debido a su éxito, no se ha librado de las críticas en redes sociales, algo que se vuelve el pan de cada día cuando se consigue tal viralidad en la web.

En una entrevista con Rollacoaster Magazine, explicó: “Experimento mucho body shaming (humillación corporal) y algunos dicen que no me merezco mi éxito. Así que me tengo que recordar a mí misma regularmente, que no importa qué, soy única y más saludable al ser yo misma. También me recuerdo a mí misma a ser amable con la gente y entender que todos están teniendo sus propias batallas, y no sabemos por lo que están pasando”.

A pesar de ser una sensación en las redes, la chica de 20 años ha confesado que a diferencia de la mayoría de chicos de su edad, ella no se conecta a internet diario. “He aprendido a mantener mi propio espacio, a marcar límites y mantenerlos. Veo a un terapeuta ahora, quien me da un espacio seguro en el que puedo ser (yo) sin filtros, sin ningún muro y procesar las cosas”, ha explicado, enfocándose a cuidarse de dentro hacia afuera, “Como comida saludable, pero no soy hiper restrictiva. Trato de mantenerme en forma, tomo caminatas en la naturaleza y hago lo que puedo para sentirme saludable sin ser muy dura conmigo misma. Por supuesto, mis conexiones con amigos y familia lo son todo, y ahora que vivo en Los Ángeles, disfruto mucho del tiempo en la playa también”.

Su amistad con Kourtney

Sobre su amistad con Kourtney Kardashian, de 42 años, la joven dijo: “Kourtney se ha convertido en una buena amiga, me ha incluida tanto y me ha dado un gran apoyo navegando a través de algunas de las nuevas experiencias que estoy teniendo”. La curiosa amistad comenzó cuando un youtuber la invitó a conocer a la mayor de las Kardashian porque su hijo Mason es un gran admirador de Addison.

La vida de Addison dio un giro completo cuando comenzó a cobrar popularidad a través de Tiktok. Como la misma joven ha contado en su podcast That Was Fun? Que conduce con su madre Sheri, narró como en su infancia vivió en un remolque porque no podían costear una renta y el bullying que sufrió por parte de sus compañeros de escuela por las dificultades económicas que enfrentaron por varios años.