El trágico fallecimiento de Kevin Clark de la cinta School of Rock

La película School of Rock fue todo un suceso en su momento, tanto, que años después llegó a West End con un musical que replicaba la simpática premisa protagonizada por Jack Black. Pero si el actor llevaba el protagónico, el elenco infantil hacía memorable la cinta. Al estar situada en una clase escolar con chicos que arman su propia banda, cada uno de ellos tenía su propio talento. Los años han pasado y la mayoría de ellos decidió no continuar con una carrera en el espectáculo, pero son recordados con mucho cariño. Desgraciadamente, uno de ellos, Kevin Clark falleció en un accidente de tráfico mientras él iba manejando su bicicleta en Chicago el miércoles por la mañana.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El trágico fallecimiento del cantante brasileño Kevin Nascimiento

El actor de Fantastic Beasts que ha sido condenado a tres años en prisión

El actor que interpretó a Freddy Jones en la cinta del 2003, había sido visto en los reencuentros que el elenco tuvo en el 2013 y 2018. De acuerdo con lo que se reportó en TMZ, Kevin iba manejando su bicicleta por Northwest Side el miércoles alrededor de la 1:20 am cuando una mujer de 20 años se pasó un alto, atropellándolo. Tuvo que ser llevado al hospital en donde finalmente perdería la vida, 2:40 am. Replicando el talento que se le vio en la cinta, hace poco había formado una banda llamada Jess Bess and the Intentions que apenas el sábado había tenido su primera presentación en vivo.

Los mensajes del elenco

Jack Black se tomó un momento para compartir algunos recuerdos en su cuenta de Instagram, tanto de la cinta como de uno de los reencuentros, junto a un mensaje: “Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Un alma hermosa. Tantos grandes recuerdos. El corazón roto. Enviándole amor a su familia y a toda la comunidad de School of Rock”.

Tres personas arrestadas por el accidente de teleférico en Italia

Jack no fue el único en manifestarse ante esta pérdida, Miranda Cosgrove -quien ha desarrollado una exitosa carrera de actuación tras la película- también tomó sus redes sociales para escribir: “Impactada y triste con las noticias de hoy. El alma más maravillosa del mundo. Siempre voy a recordar tu espíritu y lo amable que fuiste conmigo. Nunca me voy a olvidar de todos los recuerdos. Siempre se te va a extrañar Kevin”.

Quien abrió completamente su corazón fue Rivkah Reyes, que escribió en su cuenta de Instagram: “Hablamos ayer sobre que él apareciera en un capítulo de Where are we now. Sé que hubiera sido caótico y hilarante y tan lleno de amor animándonos el uno al otro porque de eso se trató siempre nuestra amistad. Estoy completamente devastada. Kev fue mi primer amigo en el set, conectamos instantáneamente al ser judíos en Chicago. Me enseñó a Green Day y fue el catalizador para mi fase de pop rock (que no ha terminado), siempre me apoyó a mí y a mis aventuras. Su familia venía a menudo a mis shows y obras, y cada vez que Tenacious D estaba en la ciudad, íbamos juntos. A veces nos encontrábamos aleatoriamente en Chicago y siempre me daba los abrazos más fuertes y cálidos. Me duele tanto por su hermosa mamá Allison, sus hermanos Nicole y Cary, y todos los que experimentaron su amistad y amaron su corazón. Lo extraño tanto. Estoy tan agradecida por mis compañeros de reparto, incluido Jables, nos hemos podido apoyar a lo largo de este día. Somos una familia fuerte y cariñosa. Te amaré por siempre, Spaz”.