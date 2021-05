El Primer Ministro británico alza la voz sobre la investigación de la entrevista de Diana con Panorama Boris Johnson advirtió a la BBC que esto nunca debe volver a pasar, mientras que su gabinete no descarta tomar medidas

Después de seis meses de investigación, ayer se dieron a conocer los resultados de la investigación independiente que se encargó sobre el manejo de la entrevista de la Princesa Diana con Panorama de la BBC. Aunque han pasado 25 años de la polémica entrevista, la evidencia que presentó en noviembre pasado el Conde Spencer desató la investigación en la que se reafirmó lo que él aseguraba, la Princesa Diana fue engañada por Martin Bashir para conseguir sus declaraciones. Ante esto, una ola de molestia no se hizo esperar, con el Príncipe William mostrándose más enojado que nunca frente a las cámaras para dar su veredicto. En su opinión, todo lo que dijo su madre estuvo influenciado por las mentiras de Bashir, y desea que esa entrevista nunca se vuelva a publicar. Desde California, Harry también se manifestó en contra de lo sucedido. Mientras que esta mañana, el Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue cuestionado sobre el tema.

“Solo me puedo imaginar lo que siente la Familia Real y espero de verdad que la BBC tome todos los pasos necesarios para asegurarse de que nada como esto vuelva a pasada”, dijo a la prensa durante su visita a Portsmouth. Las cosas no han parado ahí, pues lo sucedido podría tener consecuencias para la televisora que cuenta con fondos del Estado. Y es que ha de recordarse que aún después de la entrevista, se realizó una investigación interna, que según Lord Dyson, desencadenó un ‘encubrimiento sin justificación’ de Bashir. Ante esto, el Príncipe William apuntó que lo que más le dolía era que si la BBC hubiera tomado la investigación con más seriedad la primera vez, su madre hubiera podido saber que había sido engañada.

El Secretario de Justicia británico, Robert Buckland, confirmó que el gobierno iba a analizar las fallas que quedaron expuestas en esta investigación y aunque durante una entrevista con BBC Radio no se quiso comprometer a hablar de un aspecto legal, apuntó que las palabras utilizadas por Lord Dyson de ‘engaño y mentira’ pueden resonar en este sentido; mientras que el Secretario de Cultura, Oliver Dowden, no descartó reformas drásticas en la estructura de la BBC. Eso sí, desde el gobierno federal se advirtió que solamente se podría trabajar en la regulación de la corporación, más no se alteraría la autonomía editorial del organismo.

La policía también alza la mano

El cuando al aspecto legal, una vez más, los detectives de la Metropolitan Police están analizando su se ha encontrado nueva evidencia que requiera de alguna acción de su parte, después de que en marzo pasado se descartara una investigación policial sobre este tema. Scotland Yard anunció a través de un comunicado: “Siguiendo la publicación del reporte de Lord Dyson, analizaremos sus contenidos para asegurarnos de que no haya nueva evidencia significativa”.