La OMS pide cautela con los viajes internacionales

El avance en la vacunación en algunos países da la esperanza de un verano diferente, a más de un año del inicio de la pandemia del Covid-19. Lugares como Estados Unidos, Gran Bretaña o algunos países europeos, comienzan a anticipar la posibilidad de permitir los viajes, gracias al avance que llevan en porcentajes de vacunación. Incluso, en nuestro vecino del norte se ha comenzado la vacunación de niños mayores de 12 años, haciendo significativamente más grande la población que puede participar en la inoculación. También hay quien está analizando la posibilidad de tener muy pronto los pasaportes de vacunación, que al comprobar que se cuenta ya con la inoculación completa, permita viajar a las personas. A pesar de esto, la OMS ha pedido cautela cuando se trata de los viajes internacionales.

Hans Kluge, director de la región europea de la OMS, durante una conferencia de prensa, ha pedido a la gente ejercer cautela y pensarse dos veces los viajes internacionales. Esto, tomando en cuenta la fácil propagación que hay, especialmente en casos como el de la variante india. “La mayoría de nosotros todavía somos susceptibles al virus y todavía no estamos vacunados. En este momento, de cara a una continua amenaza y una nueva incertidumbre, necesitamos continuar ejerciendo cautela y repensar o evitar los viajes internacionales”. Eso sí, dejó claro que la vacunación está funcionando, por lo que parece que el mensaje va enfocado a la protección de la gente que no ha podido contar con la inoculación: “Las vacunas pueden ser la luz al final del túnel, pero no podemos cegarnos por esa luz…Todas las variantes del virus Covid-19 que han emergido hasta ahora responden a las vacunas disponibles y aprobadas”.

Prueba de esto, es que los casos en Europa han bajado un 60% en un mes -de abril a mayo- gracias a la vacunación, que según reportan, es del 23% en todo el continente. A pesar de esto advirtió: “El proceso es frágil. Hemos estado aquí antes. No cometamos los mismos errores que hicimos en esta misma época en el año pasado, que resultaron en el resurgimiento del Covid-19 y llevó a nuestros sistemas de salud, comunidades, economías a soportar una vez más la fuerza de esta pandemia”.

Las precauciones para el verano

Las declaraciones se dan en miras del análisis de los países europeos para abrir sus fronteras durante el verano: “En los próximos meses, el incremento de la movilidad, interacciones físicas y reuniones pueden llevar a más transmisión en Europa. Si las medidas sociales se relajan, como están haciendo la mayoría de los países a través de la región están haciendo, los esfuerzos en hacer pruebas y secuenciar, aislamiento, seguimiento de contactos, cuarentenas y vacunación necesitarían ser redoblados para mantener el control y asegurar que la tendencia se mantenga a la baja”.