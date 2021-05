El trágico fallecimiento del cantante brasileño Kevin Nascimiento

La música brasileña está de luto ante el fallecimiento de Kevin Nascimiento conocido como MC Kevin. El cantante de 23 años murió después de caer desde una ventana en un quinto piso, según reportan medios locales -presuntamente, intentaba brincar a una alberca, pero se ha abierto una investigación para determinar lo sucedido-. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta Barra de Tijuca -en Río de Janeiro-, donde se encontraba, y fue trasladado al Hospital Miguel Couto en estado crítico, sería ahí donde perdería la vida.

Fue el departamento de bomberos local el primero en reportar la caída. De primer momento, se hablaba que el incidente había sido desde un 11° piso, pero más tarde se corrigió la información. La confusión se dio porque el cantante se encontraba hospedado en el 11° piso, pero el incidente no se dio en su habitación. La muerte fue confirmada por la Secretaria de Salud de Río.

Apenas hace dos semanas, Kevin se casó con la abogada Deolane Bezerra en una playa de nuestro país. De hecho, entre las últimas imágenes de su cuenta de Instagram, se le ve disfrutando de Cancun y Tulum con amigos y familia. La viuda, tomó sus redes sociales para escribir a través de una de sus historias de Instagram en la que se veía una imagen de los dos fundidos en un abrazo en el altar con el mar de fondo: “Tú eres y siempre serás el amor de mi vida, el amor más hermoso que he tenido, el hombre que más me amó y admiró. Ve con Dios, muchacho, ¡yo siempre te amaré!”.

Neymar, conmocionado ante la pérdida

Una de las personas que se ha mostrado más conmovida ante la pérdida, ha sido el futbolista, Neymar. Esta mañana, tomó sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje, en el que se lee: “No lo puedo creer, 23 años…juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño hacia mí, tus fotos, tatuajes, botas, playeras, etc…Teníamos pensado encontrarnos ahora en mis vacaciones, pero lamentablemente no podremos. Pero estoy seguro de que aún así te abrazaré y te agradeceré toda la confianza en mí, en la persona que soy. Descansa en paz chico”, cerrando con un fragmento de una de las canciones de MC Kevin.

El jugador puso como foto de perfil un moño negro y en su biografía el nombre del cantante junto a un emoji con las manos en oración y un corazón negro. Al parecer, el cantante era un gran admirador de Neymar, y le hizo llegar un video en el que le presumía el tatuaje que llevaba en su honor.

Con 10 millones de seguidores MC Kevin estaba por estrenar Passado & Presente el próximo 21 de mayo. Su última aparición fue la madrugada del sábado cuando dio un concierto para sus fanáticos. Después de la presentación, publicó historias llegando al destino en el que perdería la vida de forma inesperada.