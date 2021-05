El actor de Fantastic Beasts que ha sido condenado a tres años en prisión

Uno de los actores de las cintas de Fantastic Beasts ha sido condenado a tres años en prisión por agresión sexual. Kevin Guthrie, de 33 años, fue declarado culpable de haber agredido a una mujer de 29 años en el departamento de un compañero actor en Glasgow, en el 2017. De acuerdo con la BBC, el actor que también participó en Dunkirk, negó los cargos en todo momento, asegurando que él solamente había intentado ayudar a la mujer cuando se comenzó a sentir mal en una reunión, pero una muestra de ADN hizo que en el juicio se le encontrara culpable.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El Everest cobra sus primeras dos víctimas del año

¿Te imaginas escribir solamente con el pensamiento?

Según se escuchó durante el juicio, la mujer se sintió mal cuando iba camino a reunirse con el actor y uno de sus amigos -otro actor y dueño del departamento-. La ayudaron a bajar del taxi y el amigo llamó a la línea de auxilio médica británica, mientras Guthrie cuidaba a la mujer. Ella denunció que recordaba que se le había quitado la blusa y que fue víctima de abusos sexuales antes de que el dueño del departamento regresara a la habitación.

Como parte de la sentencia, además de haber recibido una pena de tres años en prisión, se le ha agregado en la lista de agresores sexuales de forma indefinida. El Sheriff de la Corte de Glasgow, Tom Hughes, dijo: “Tienes una educación y trabajaste extremadamente duro para actuar en películas reconocidas. La Corte debe demostrar que las mujeres pueden ser protegidas de las ofensas sexuales domésticas y que (los culpables) deben sufrir serias consecuencias. La ofensa por la que has sido acusado causó angustia y consecuencias en la joven mujer involucrada en este caso. Cometiste un crimen en una posición de confianza. Ella no se sentía bien y pensó que su bebida había sido adulterada en otro lugar esa noche. El otro hombre estaba urgentemente pidiendo asistencia médica y tú te quedaste en la habitación con ella cuando ella no era capaz de cuidarse. El jurado ha aceptado que cometiste estos terribles crímenes y la única sentencia apropiada es la prisión”.

La sentencia de por vida a dos jóvenes turistas por el asesinato de un policía italiano

La defensa

A lo largo del caso, Guthrie ha asegurado su inocencia, respondiendo en el juicio que no sabía cómo es que su ADN llegó a la ropa interior de la víctima -lo que terminó por determinar el caso-. Según los tabloides británicos, tras la sentencia, su abogado, Gordon Jackson, dijo: “Si alguna vez hubo un caso en el que algo parece fuera de lugar, es éste. Este es un hombre que conoce el éxito, las cosas se te pueden subir a la cabeza, pero él ha sido un individuo decente. El precio que va a pagar con su carrera es inmenso. No era un actor desempleado, le estaba yendo bien. Con todo respeto, pero no importa lo que le hagan, esto va a tener un efecto en su futuro y su carrera”.

Después del crimen, Guthrie siguió trabajando exitosamente en una segunda entrega de Fantastic Beasts, la serie The Terror, y varios proyectos más, con dos producciones más pendientes de estreno.