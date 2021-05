La sentencia de por vida a dos jóvenes turistas por el asesinato de un policía italiano

Finnegan Lee Elder y Gabriel Natale Hjorth, de 21 y 20 años, respectivamente, fueron encontrados culpables del asesinato del vice brigadier Mario Cerciello Rega, de 35 años, y condenados de por vida a prisión, en una corte de Roma este miércoles. El caso que en su momento escandalizó al mundo por la agresión a un oficial, a culminado con la pena a los dos californianos, mientras que su defensa asegura que buscarán apelar el caso. Los estadounidenses fueron encontrados culpables de asesinato, intento de extorsión, asalto, resistencia a un oficial público y portación de arma blanca sin justificación.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El lamentable incidente del Metro de la Ciudad de México que ha dejado al menos 24 víctimas mortales

El extraño giro que ha dado el caso de Laci Peterson

El caso que ha conmocionado comenzó cuando los jóvenes viajaron a Europa en el verano del 2019. La noche del 26 de julio, los acusados intentaron comprar 80 euros de cocaína a un hombre que estaba afuera del hotel en el que se hospedaron en la zona de Trastevere, pero recibieron polvo de aspirina en su lugar. Los individuos decidieron robarle una bolsa y exigirle 100 euros y un gramo de cocaína para devolvérsela, pactando un intercambio con él. El dealer, en su lugar, llamó a la policía y Rega y su compañero llegaron encubiertos a encontrarse con los estadounidenses. A pesar de que los policías se identificaron frente a ellos, los estudiantes los atacaron con un cuchillo que habían llevado al viaje y según el fiscal, Elder acuchilló 11 veces a la víctima.

Los estadounidenses aseguraron que habían sido atacados por quien ellos pensaban era alguien mandado por el dealer que los había estafado, y afirmaron no saber que se trataba de dos policías en ropa de civil.

La viuda de Mario -que acababa de casarse- vio con dolor esta resolución, presionando una foto de su marido al pecho mientras lloraba desconsoladamente. Al momento del ataque, Cerciello acababa de regresar de su luna de miel en Madagascar. En un giro desgarrador del destino, Mario fue despedido en la misma capilla en la que solamente seis semanas antes había contraído matrimonio.

Kamala Harris y Justin Trudeau envían sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente en el Metro de la CDMX

La reacción de la familia de los acusados

Un vocero de la familia de Finnegan Lee Elder ha dicho que ‘no hace sentido’ que se les haya dado la misma sentencia que asesinos a sangre fría. “Le dieron a él y a Gabe una sentencia que es digna de un jefe de la mafia que sin culpa mata gente inocente. ¿Cómo pueden estos dos niños posiblemente estar en la misma liga? Así que desde este punto de vista, el veredicto no hace ningún sentido el declararlos culpable de cada uno de los cargos. Y desde un punto de comparación, no hace sentido ponerlos en el mismo nivel de asesinos a sangre fría…hasta el fiscal reconoció que no hubo premeditación”, dijo Craig Peters.

Desde el momento del ataque, en el 2019, los estadounidenses se encuentran en la prisión de Regina Coeli. Ante las quejas sobre el arresto de estos jóvenes, desde aquel entonces, el Ministro del Interior Matteo Salvini dijo: “Para aquellos que se han quejado sobre el arresto de un prisionero, les recuerdo que la única víctima por la que hay que llorar es un hombre, un hijo, un esposo de 35 años, un policía…un servidor de este país murió en servicio en las manos de gente que, de ser culpables, merecen pasar la vida en la cárcel”.