La mujer que ha sido acusada de la malversación por no haber devuelto un VHS hace 20 años

Hace algunos ayeres, cuando no existían las plataformas de streaming, la forma en la que se consumían las películas o series funcionaba como funcionan las bibliotecas: te hacías miembro de un videoclub y podías rentar algunas películas con la promesa de regresaras días más tarde. Sin embargo, era común que en ocasiones la gente olvidara devolver las películas -que entonces eran en formato VHS-, en tiempo y forma, o incluso había quienes de plano no las devolvían nunca. Algo así le sucedió a Caron McBride, una mujer originaria de Texas, que hace 20 años olvidó devolver una película que rentó en uno de estos centros, sin imaginar que dos décadas después su olvido le pasaría factura y la llevaría a ser buscada por la policía.

Así lo relató la misma Caron al medio Local 21 News, quien se dio cuenta que era buscada por la justicia por no haber devuelto un VHS de la serie Sabrina, la Bruja Adolescente, en 1999, a un videoclub de Norman, Oklahoma. Fue mientras intentaba hacer un trámite sobre su licencia de conducir, que se le informó que tenía un cargo por malversación de fondos a su nombre. “Necesitaba cambiar mi licencia de conducir, pero por esta cosa del Covid tenía que hacer primero una cita, así que envié un carreo electrónico y me contestaron que tenía un problema en Oklahoma y que los llamara. Cuando la policía me lo dijo, solo reía y le pregunté si era una broma. Pero no, todo era 100% real", comentó la mujer a Local 21 News.

En un principio Caron creyó que todo se trataba de una broma, pero finalmente descubrió que todo era real. "Me dijeron lo de la cinta VHS y tuve que hacer que me lo repitiera porque pensé, esto es una locura. Esta chica me está tomando el pelo, ¿verdad? Viví con un joven, esto fue hace más de 20 años. Tenía dos hijas de 8, 10 u 11 años, y creo que él debió haber alquilado la película y no la devolvió. Nunca he visto ese programa en toda mi vida y mientras tanto, soy una delincuente buscada por una cinta de VHS”, agregó.

Documentos a los que ha tenido acceso Fox 25, detallan que Caron McBride fue acusada de malversación de propiedad alquilada en marzo de 2000. Sin embargo, la tienda que la acusó en aquel entonces ya ni siquiera existe, pues se tiene registro de que cerró en 2008. De hecho, un abogado citado por el medio, aseguró que el condado de Cleveland aún podría procesar el caso porque se presentaron cargos y una orden judicial contra McBride.

Se declara inocente

Para Caron McBride todo este caso se le hace un tanto fuera de la realidad, pues además de que han pasado ya más de 20 años de aquel incidente del que ni siquiera es consciente haber sido culpable, se dijo inocente, pues nunca tuvo la intención de defraudar a nadie, pues como bien lo mencionó anteriormente, fue alguien más quien alquiló la serie a su nombre. “Quiero decir, no traté de engañar a nadie por Sabrina, la Bruja Adolescente. Lo juro", dijo McBride.