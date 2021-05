El extraño giro que ha dado el caso de Laci Peterson

En el 2002, el mundo quedó conmocionado ante el terrible caso de Laci Peterson. Una joven de 27 años con un avanzado embarazo de ocho meses había desaparecido en plena Nochebuena. Su esposo, Scott Peterson, dijo que había pasado el día pescando y que cuando volvió a la casa, ella ya no estaba. Su bolsa, cartera y coche se encontraban en la residencia, pero de ella no había rastro. No sería sino hasta el 13 de abril siguiente que se encontraría el cuerpo de una mujer y un bebé. Pronto, Scott sería considerado el principal sospechoso, sobre todo después de que una mujer confesara ser su amante. En el 2004, el hombre fue condenado a muerte por el asesinato pero el año pasado, esta sentencia capital fue cambiada, pues su defensa alegó que el jurado estaba viciado por el mediático caso. Ahora, en un giro que nadie esperaba, el martes, en una audiencia virtual, la defensa de Peterson ha alejado que tienen un testigo que asegura haber visto a Laci después de su desaparición y que cuentan con los que ellos llaman ‘verdaderos asesinos’ de la mujer.

El caso te puede sonar conocido porque contó con una película de recreación de los hechos y existen todo tipo de programas de crimines y podcasts que han analizado el terrible suceso. Aunque Scott se encuentra en prisión desde el 2004, esta semana en la audiencia virtual su defensa aseguró que tienen nuevos testigos que habrían visto viva a Laci después de la desaparición y que cuentan con sospechosos que aseguran fueron los secuestradores y asesinos de la mujer.

El abogado de Peterson, Pat Harris dijo a Kron-TV: “Scott ha estado sentado en una cárcel y es inocente. Desde el momento que lo conocí, desde los primeros tres meses que me senté con él en una celda en Modesto, cada día, siempre ha dicho la misma historia. Nunca, nunca ha cambiado, nunca se ha contradicho. Era increíble porque cada cliente que he tenido, casi siempre puedes encontrar contradicciones en sus historias. Con él nunca pasó. Siempre ha sido muy honesto conmigo”. La intención con estas declaraciones es que Scott tenga un nuevo juicio.

La revocación de sentencia

El año pasado, lograron que se revocara la sentencia de muerte al establecer que una de las jurados no reveló que había tenido una situación de violencia doméstica estando embarazada dos años antes de la desaparición de Laci, lo que según la defensa, viciaba su decisión sobre el caso. La mujer reveló que no pensó que su experiencia personal tuviera relevancia en el caso y por eso no la dio a conocer. La oficina del fiscal busca que se reestablezca la sentencia de muerte, pero hacerlo se necesitaría una nueva fase de juicio.

Tras la desaparición de Laci, Scott apareció en televisión pidiendo ayuda para encontrar a su mujer, pero se sabe que antes de que se encontraran los cuerpos, vendió el automóvil de Laci y convirtió el cuarto del bebé en un almacén, lo que en el juicio se tomó como evidencia circunstancial de que no iban a volver. La evidencia sobre su ‘viaje de pesca’ y la declaración de su amante hicieron que se le encontrara culpable.

Uno de los investigadores del caso ha dicho a 48 horas que no ha surgido ninguna nueva evidencia que pudiera implicar que Scott es inocente. Será hasta junio cuando vuelva a haber una cita en tribunales para decidir si se empieza un nuevo juicio.