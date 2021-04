Deportación, la posible consecuencia de dos influencers que no tomaron en serio el uso de cubrebocas En Indonesia se están tomando todas las medidas necesarias después de que a estos sujetos les pareciera gracioso dibujarse el cubrebocas

La pandemia ha golpeado al mundo entero con un sinfín de fallecimientos registrados hasta este momento. A pesar de que poco a poco se avanza en esta crisis sanitaria gracias a la vacunación, todavía resta camino y ante el desconocimiento de algunos aspectos en los contagios, los cubrebocas siguen siendo una realidad en nuestras vidas. Ya que todavía no se sabe si una persona vacunada totalmente sigue siendo contagiosa, en lugares como Islas Caimán -donde no existen casos desde hace tiempo-, las personas que llegan de fuera, después de su cuarentena, todavía tienen que llevar la mascarilla por algunos días. En Estados Unidos, esta semana, se dio a conocer un claro semáforo en el que se explica quiénes necesitan cubrebocas y dónde. Y en Indonesia, con la cuarta población más grande del mundo, todavía se trabaja en contener los contagios. Es por esto que no se ha tomado positivamente que dos influencers quisieran hacer menos de las medidas y fingieran llevar un cubrebocas en público, cuando lo hacían.

La influencer rusa Leia Se y el taiwanés Josh Paler Lin se han puesto en el ojo del huracán debido a un video que les pareció ‘gracioso’. Al ir de compras, les rechazaron la entrada porque ella no llevaba mascarilla, y a la chica se le ocurrió en vez de comprar uno, como cualquiera haría, pintarse uno falso sobre la cara, mientras que Josh la grababa. ‘Orgullosos’ de su acción, en el video presumían que nadie se había dado cuenta del engaño y no podían creer que hubiera funcionado. Pero no contaban con que Niluh Djelantik, una influencer de aquel país, denunciara el video mencionando a la oficina de Relaciones Exteriores, que rápidamente se mostró enterada de lo sucedido.

¿Qué han dicho ellos?

Los influencers ya publicaron un video pidiendo disculpas -incluso acompañados de sus abogados- y Leia tiene más de dos semanas sin compartir contenido, pero sus acciones podrían tener mayores consecuencias de las que imaginaron. De parte de la oficina del ministro de ley y derechos humanos, se encuentran analizando si serán deportados, algo que también ha declarado el jefe de la policía de Bali, y según medios locales, se les han retirado sus pasaportes.

¿La justificación de Paler? Que es creador de contenido y su trabajo es entretener a la gente…Con 1.5 millones de casos de Covid-19 y 45,000 fallecimientos por esta causa, al país no le ha parecido gracioso el que extranjeros no tomen en serio las medidas de precaución que se están tomando para evitar que los contagios sigan creciendo.

Ésta no es la primera vez en la que influencers se meten en problemas, tanto en sus países como en el extranjero por su ‘creación de contenido’. La búsqueda constante de seguidores ha hecho que la línea de la responsabilidad y la ética quede en el olvido, por lo que no es raro que las autoridades castiguen este tipo de situación en búsqueda de que dejen de suceder.