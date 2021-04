La joven participante de American Idol que lucha contra el cáncer de cerebro

American Idol ha sido un semillero de talentos y temporada tras temporada miles de personas buscan en sus audiciones una oportunidad para comenzar una carrera profesional en la música. Éste fue el caso de Avalon Young, quien en el 2016 compitió en el famoso reality. Desde entonces, se ha dedicado a su carrera de músico independiente, pero un revés que recibió hace algunos meses la han hecho buscar el apoyo de sus seguidores. La joven, de ahora 26 años, descubrió después de presentar algunas convulsiones que tenía un tumor en el cerebro de un tamaño significativo. Una vez retirado, pensó que iba camino a una recuperación total cuando se le anunció un diagnóstico de cáncer cerebral.

“En verdad me ha costado (encontrar) la manera correcta de compartir esta información con la gente pero sé que es momento de que hable acerca de esto. En noviembre 2020, comencé a tener simples convulsiones parciales. Los doctores me dijeron que era mi ansiedad y me dieron medicamentos, doctores homeopáticos me dijeron que tenía un problema con la serotonina y me dieron libras de vitaminas. Me hicieron estudios, un encefalograma cuantitativo y una encefalografía y no había señal de ningún problema en mi cerebro. Mi último estudio fue una resonancia magnética, de la que estaba segura no iba a mostrar una sola cosa”, comienza el texto que Avalon compartió hace dos meses.

“Una semana después, el doctor me llamó para dejarme saber que tenía un tumor en mi lóbulo frontal. Me dijeron que el tamaño era tan grande como un durazno y necesitaría tratamiento inmediato. He sido bendecida de muchas maneras y estaré recibiendo una cirugía de 12 horas este próximo viernes. Esto no cambiará nada en mí o la música, de cualquier manera. Solo necesito algunas semanas para recuperarme. Los quiero mucho chicos, honestamente. Cualquiera que esté leyendo esto, sepa que lo quiero. Lo veo pronto”, escribía antes de que se diera la cirugía que terminó siendo de 16 horas.

El lamentable diagnóstico

Aunque Avalon pensaba que lo peor había pasado y que estaba en franca recuperación, hace tres semanas compartió con sus seguidores: “Recibí una de las peores noticias después de pensar que me estaba recuperando completamente después de la cirugía del tumor. Tengo cáncer en el cerebro y tengo que esforzarme y hacerme cargo de él. Una segunda cirugía y después quimioterapia y radiación. Sentí que era justo dejárselos saber porque me han apoyado hasta este momento. Es irreal recibir estas noticias a los 26 años. Todo va a estar bien, el camino será salvaje pero estoy lista para él”.

Ante esta situación, la joven está pidiendo ayuda en una página de GoFundMe para poder solventar los gastos. En su posición de músico independiente, tiene un seguro de gastos médicos muy limitados y necesita ayuda para poder solventar el tratamiento al que está por enfrentarse. En la plataforma que puede encontrar como Avalon Young Brain Cancer Surgery Fundraiser.