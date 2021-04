El trágico fallecimiento de la hija del exfutbolista Ashley Cain

El exfutbolista Ashley Cain ha compartido la más triste de las despedidas tras el fallecimiento de su hija Azaylia, quien perdió la vida a los 8 meses tras una dura batalla contra la leucemia. Cain y su novia Safiyya Vorajee, compartieron en sus redes sociales el duro proceso en el que intentaron hacer todo lo que estuvo en sus manos para dar a su hija una oportunidad de sobrevivencia. Desgraciadamente, hace unas semanas, los doctores les dijeron que no había nada más que hacer y la bebé dejó el hospital para regresar a casa con sus padres. La pequeña tenía solamente dos meses cuando fue diagnosticada con la enfermedad y sus padres fueron documentando lo que vivían, incluso recaudando una fuerte suma para poder conseguirle un tratamiento experimental, al cual ya no pudieron recurrir por la condición de Azaylia.

“Mi corazón está destrozado. Le diste propósito a mi vida, una sonrisa a mi rostro, llenaste mi corazón de amor y de orgullo a mi alma. No puedo poner en palabras mi tristeza y dolor, no hay palabras para describirlo. Te amo con cada onza de mi cuerpo y ya te extraño tanto. Me hiciste un mejor hombre. Me hiciste la persona que siempre quise ser. Me enseñaste más en tus ocho meses de que lo que aprendí en toda mi vida. No sé por qué te arrebataron de mí y mi corazón duele en tu ausencia”, comienza el desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram.

“Pero te prometo que tu nombre va a vivir. Lo llevaré a través de cada océano, en cada camino, a la punta de cada montaña y a través de todo el mundo. Tu nombre vivirá, tu legado será recordado y buscaré paz en vivir como tu instrumento para continuar inspirando, dando fuerza, llevando alegría y salvando vidas en tu nombre, con tu espíritu, como tu padre hasta que nos volvamos a encontrar. Salvaste mi vida, en verdad lo hiciste. Con mi segunda oportunidad, te hago la promesa de que te haré vivir en nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras oraciones. Estoy honrado, es un honor y soy privilegiado de ser tu padre. Pasaría por todo el dolor una y otra vez. Porque lo que me diste en estos 8 meses vivirá en mí para la eternidad”, finalizó con la letra de una canción y recordando el nombre completo de su hija: “Azaylia Diamond Cain. Descansa en paz princesa 10.08.20 – 24.04.21”.

Una corta vida con duras pruebas

La pequeña pasó por 4 sesiones de quimioterapia, antes de que los doctores determinaran que ya no había nada qué hacer para poder salvarle la vida. En octubre del 2020, Ashley dio a conocer que su bebé había sido diagnosticada con una agresiva y extraña forma de leucemia, en solamente un mes, tendría que pasar por dos cirugías como parte de su tratamiento. En noviembre dieron a conocer que necesitaba un trasplante de médula, pero por el origen diverso de sus padres, estaba siendo complicado encontrar un donador compatible, esto hizo que más de 80,000 personas se inscribieran en el programa de donadores en solamente 48 horas. En enero, Ashley anunció que se tenía al donador y se realizó en trasplante. A pesar de que parecía que las cosas iban por buen camino, las malas noticias llegarían en febrero y para marzo, ya no había más qué hacer.