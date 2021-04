Conoce Yayagram, el aparato de comunicación que un joven español creó para hablar con su abuela

Uno de los sectores de la población más afectados por la pandemia ha sido el de los adultos mayores, quienes al ser más vulnerables ante el Covid-19 han tenido que resguardarse en casa y en algunos casos, mantenerse alejados de los que más quieren. Y aunque la tecnología ha sido una aliada para todo el mundo en estos tiempos, no siempre es la mejor opción para aquellos que no están familiarizados o no han crecido inmersos en el mundo digital, como es el caso de muchos abuelitos. Es por eso que a veces es bueno darles una pequeña ayuda, que puede ir desde darles algunas lecciones para que aprendan a enviar mensajes o hacer llamadas a través de sus teléfonos móviles, o inventar un aparato que les facilite la comunicación y que al mismo tiempo los meta de lleno en el mundo virtual. Tal y como lo ha hecho Manuel Lucio, un joven español que vive en la ciudad de Burgos, que consciente de la necesidad de su abuela Felisa de mantenerse en contacto con sus seres queridos, ha creado el ‘Yayagram’ (en España se les dice Yayas a las abuelas de cariño), un peculiar aparato con el que se pude comunicar con todos sus nietos a través de Telegram.

A través de su perfil de Twitter, Manuel presentó su invento, el cual creó gracias a sus conocimientos como ingeniero de sistemas computacionales y de inmediato se volvió viral. "¡Hola mundo, te presento el Yayagram! Un dispositivo que ayuda a los más mayores a comunicarse con sus nietos. ¿Cómo? ¡Abro hilo con los detalles del cacharro!", escribió. Lucio continuó con su explicación, ahora compartiendo algunos detalles sobre cómo es que funciona el aparato. "Para el envío de mensajes de voz lo primero es elegir al nieto o nieta al que mandar el mensaje, o a todos a la vez. La selección se hace con un jack a lo Chicas Del Cable", señaló. “Para grabar el mensaje es parecido a la App de Telegram, pero aquí es analógico, mantienes pulsado el botón rojo, hablas, sueltas y se envía el mensaje”, es decir, no es necesario recurrir a su teléfono móvil para grabar un mensaje, pues para eso es la máquina.

Además, el Yayagram también hace la función de una especie de fax, pues al contestar sus nietos el mensaje, Felisa no escuchará las voces de sus nietos, pero sí podrá tener de forma física las palabras que sus familiares le envíen, pues está equipada con una impresora. “¿Y qué pasa cuando envías un mensaje de Telegram a la Yaya? Pues que el Yayagram lo imprime en papel térmico para que ¡ella lo pueda tocar y leer!”, explicó Manuel.

Finalmente, el creativo ingeniero detalló cómo fue que construyó el Yayagram y la forma en la que el aparato funciona en cuanto sistemas, cables y chips. “Todo corre en una Raspberry Pi 4 y está hecho en Python. Se usan varias librerías para el envío y recepción de Telegram y la impresión en papel. En el código usa tres hilos: uno para la recepción e impresión de mensajes, otro para la grabación y envío de mensajes y finalmente otro para monitorizar la conexión y mostrarla a través de un LED", compartió.

¿Por qué decidió crear el Yayagram?

Manuel Lucio explicó que si bien, su abuela es capaz de realizar una llamada por teléfono de forma normal, su audición no es buena y tiene algunos problemas de movilidad. “No se maneja bien y no oye muy bien. Creo que el Yayagram le da independencia de poder comunicarse con todos sus nietos. Y podría mandar WhatsApps, pero con 96 años es muy complicado acertar en una pantalla táctil", compartió.