Las decisiones virales que ha tomado un hombre que sufrió un infarto

Jonathan Frostick es un británico que como muchos de nosotros ha adaptado su forma de trabajar a lo largo de la pandemia. El padre de tres tiene un trabajo administrativo en HSBC en Londres y su vira podría parecer de lo más común y mundana, pero un episodio que sufrió hace unos días lo ha hecho cambiar de perspectiva y ha querido compartir su reflexión con el mundo. Jonathan tuvo un infarto y lo único que podía pasar por su cabeza era lo que esto le causaría problemas en su trabajo. Fue hasta después, cuando esperaba a los servicios de emergencia, que se hizo una serie de promesas en caso de sobrevivir, que ha compartido en LinkedIn donde más de 259,000 personas han reaccionado al mensaje.

“Pues, tuve un infarto…Así no era como planeaba pasar mi domingo. Fue un día bastante normal hasta las 4 pm. Café en la mañana, un paseo en el parque local, unas compras y una comida tarde. Me senté en mi escritorio a las 4 pm para preparar el trabajo de esta semana. Y luego ya no podía respirar en verdad. Sentía el pecho contraído, tuve lo que solamente puedo describir como agitaciones en mi brazo izquierdo, mi cuello, y mis oídos tronaban. No vi una luz, ni mi vida me pasó por un segundo en la cabeza. En su lugar, pensé: ‘1. Demonios, necesito reunirme con mi gerente esta semana, esto no es conveniente. 2. ¿Cómo aseguro los fondos para equis cosa del trabajo? 3. Rayos, no he actualizado mi testamento. 4. Espero que mi esposa no me encuentre muerto”, comienza el mensaje que está publicado en su LinkedIn.

Las decisiones

Jonathan continúa explicando: “Fue al cuarto para acostarme y llamé la atención de mi esposa, quien llamó al 911. Desde entonces, he hecho las siguientes decisiones mientras estaba ahí acostado, siempre y cuando no muriera: 1. Ya no voy a pasar todo el día en Zoom. 2. Voy a reestructurar mi enfoque del trabajo. 3. En verdad no voy a volver a tolerar ninguna otra tontería en el trabajo nunca más, la vida literalmente es muy corta. 4. Voy a bajar 15 kg. 5. Quiero que cada día cuente para algo diferente en el trabajo, así que voy a cambiar mi rol. 6. Quiero pasar más tiempo con mi familia. Y eso es lo que hasta ahora me ha enseñado haber estado tan cerca de la muerte”.

Sorprendido el hombre ha confesado que la reacción ha su mensaje lo ha tomado desprevenido: “No esperaba que esta publicación funcionara cómo lo hizo, pero me da gusto porque parece estar ayudando a mucha gente”. Jonathan ha confesado que durante la pandemia su horario se ha alargado a 12 horas, como ha sucedido en muchos casos: “Mientras antes hubiera terminado correctamente entre las cinco o seis y media, me he encontrado ahí el viernes a las 8 de la noche exhausto, pensando que necesito preparar algo para el lunes y que no tengo tiempo, y he empezado a trabajar los fines de semana”, dijo a Bloomberg.

Pero su nueva perspectiva parece estar resonando en miles de personas que le han comentado experiencias muy similares. ¿Qué te parece? Tal vez es momento de replantearnos cosas.