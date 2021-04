Brandi y Jarrod de ¿Quién da más? dan a conocer que se separaron hace dos años

El programa ¿Quién da más? es de esos que si te encuentras un día cambiándole a la tele, seguro te quedas viéndolo. En él, distintos personajes que se dedican a la compra de bodegas que sus dueños han dejado en el olvido o que ya no han podido pagar por ellos, participan en subastas a ciegas, en las que con solamente ver un par de segundos al interior de los almacenes deben decidir si lo quieren o no. Muchas veces se pagan enormes sumas por cosas que no tienen ningún valor, pero de vez en vez hay un golpe de suerte y se consiguen tesoros invaluables, aunque la mayoría de las veces solo se trata de cosas que pueden revender y de ahí conseguir alguna ganancia. Entre los personajes más conocidos están Brandi y Jarrod, quienes protagonizaban simpáticas peleas, siempre con un dejo de humor y complicidad. Después de años de trabajar en el programa, en el estreno de la nueva temporada han dado a conocer que hace más de dos años se separaron, pero nadie sabía nada.

En el estreno de la temporada 13, Brandi explicó: “Ya no estoy con Jarrod”. Por supuesto, esta ruptura sentimental no significó que los caminos de la pareja se separaran, pues ambos se siguen dedicando a las subastas de almacenes. “Solamente porque yo y Brandi ya no estamos juntos, no significa que no podamos ir a una subasta, pero separados”, dijo Jarrod en su propia entrevista. Que el que estén separados no significa que los enfrentamientos entre ellos hayan terminado, tal como se pudo ver en el capítulo en el que los exes lucharon por algunos almacenes.

Las pistas antes del estreno

Aunque ha sido hasta ahora que se ha sabido oficialmente de la ruptura del matrimonio, aparentemente las cosas terminaron después de que grabaron la temporada 12, que se estrenó en el 2018. Pero los fanáticos del programa sospechaban que algo pasaba, después de que Brandi participara en un Live con The Dad Diary en donde le preguntaron cómo iba su vida de madre soltera. En aquella ocasión, aparentemente dejó claro que Jarrod no estaba muy involucrado con las cosas y que ella tenía a sus dos hijos 24/7.

Las palabras más fuertes sobre su relación con Jarrod se dieron en el canal de Youtube Spirit Talk, donde dijo: “En verdad no me permitieron tener una identidad por tantos, tantos años. Así que en este último par de años, estoy un poco como dedicándome a lo mío y descubriendo quién soy. Simplemente no estoy ligada a nadie. Definitivamente he tenido citas y cosas así, pero…ahora no es algo que me esté esforzando mucho por buscar. Voy a esperar hasta que sienta un enlace con alguien”.

Hace un mes, al publicar la publicidad de la nueva temporada en su cuenta de Instagram, Brandi puso un emoji de un diablito encima de la cara de Jarrod, la única que cubrió del póster. Fue precisamente ahí cuando sus seguidores comenzaron a preguntarle sobre la ruptura. Según Newsweek, Jarrod tiene ya una nueva relación.