Práctica y cómoda: La guía perfecta para regalar este Día de las Madres Quizás las grandes celebraciones para festejar a mamá estén fuera de la mesa, pero no por eso no nos haremos más presentes que nunca con los mejores regalos para disfrutar en casa de la mano de Suburbia

Seguimos echando de menos esas grandes comidas en las que nos juntábamos todos a celebrar a mamá, o esas escapadas románticas junto a tu pareja que hacían un festejo diferente y especial. Quizás este año aún no se pueda celebrar como antes, pero eso no significa que estemos lejos, aunque sea a nivel emocional, gracias a detalles pensados y originales, como los que propone Suburbia. Te traemos la guía definitiva para regalar a mamá, a la madre de tus hijos o, por qué no, para ti misma, y así sentirte más cerca de ella.

Objetos para estar cómoda en casa, una de las mejores ideas para regalar este Día de las Madres

Madre solo hay una

Por un año, olvídate de tartas y ramos de flores. Después de más de un año de pandemia, en la que hemos pasado más tiempo que nunca en nuestras casas y cuando todo parece indicar que seguiremos así por lo menos durante algunos meses, un regalo ideal será algo para hacer esta estancia más bonita o acogedora. Una lámpara de diseño o una manta para los maratones de Netflix son un par de grandes opciones para decorar tu Hogar. O quizás algo más práctico, como una batidora original si es de las que se ha convertido en toda una chef improvisada con este tiempo extra en casa. También puede ser ese purificador de aire por el que siempre sueña cuando comienza la primavera y la sequedad y el polen arrasan en la ciudad.

Los gadgets serán esenciales para regalar a mamá esta temporada. Los mejores están en Suburbia.

Guía tecnológica: Conectada con tus seres queridos 24/7

Otros elementos que han adquirido más importancia que antes son aquellos gadgets de Tecnología que nos ha permitido sentirnos cerca en la distancia. Así, un nuevo celular o unos audífonos inalámbricos se convertirán en el regalo perfecto para una mamá que quiera estar conectada 24/7. Pero también nuestros hogares se han convertido en nuestro espacio para divertirnos y relajarnos, por lo que una nueva televisión será un regalazo que seguramente nunca olvidará. Para un presupuesto menor, unas bocinas minis que la acompañen al escuchar su música o podcast son una excelente opción.

Con todo y todo, sabemos que hay mamás para quienes los gadgets y la tecnología simplemente no son lo suyo. Para estos casos en los que las madres tienen una personalidad más romántica, recomendamos volver a los clásicos e infalibles. Y no, de nuevo, no nos referimos a tartas y flores (lo puedes agregar como un extra, pero este año piensa en algo especial), sino en moda y perfumería. Y es que si hay algo a lo que ninguna mujer nos podemos resistir es a un nuevo outfit o complemento que nos haga sentir de estreno.

Para mamás más románticas, el mejor regalo es una prenda o accesorio que la hagan sentir conectada con la naturaleza.

Todo lo que quieres está en Suburbia

A menos que sea una fanática y entusiasta de un mismo perfume desde hace años, una nueva colonia la hará sentir especial y única sin salir de casa. Unas sandalias con animal print cómodas y que pueda llevar en casa serán otro gran regalo. Pero no nos limitemos con ideas prácticas, cuando podemos viajar con la imaginación al usar una pamela o una bolsa texturizada que te hará sentir como una turista en tu misma ciudad.

Y más allá del detalle que se elija, de las muchísimas opciones de moda, tecnología y belleza que se pueden encontrar en Suburbia; sin lugar a dudas, lo más importante es hacernos presentes, podamos estar juntos o no. Un detalle de acuerdo a cualquier presupuesto nos hará sentir cerca sin importar las distancias.

