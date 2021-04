Los secretos que una azafata ha revelado sobre los viajes en avión

Con los vuelos retomándose poco a poco conforme avanza la vacunación alrededor del mundo, los videos de viaje en las redes sociales vuelven a tomar fuerza. Pero no, esta vez no son aquellos clips en los que se ve a las influencers disfrutando de los rincones más espectaculares del mundo los que están ganando popularidad. Gracias a la gran cantidad de seguidores que ha ganado Tiktok en esta pandemia, los videos de curiosidades que ahí se han compartido han destacado entre los demás. Desde aquellos que te dan algunos tips hasta los que te revelan lo que siempre has querido saber, con esto una vez más queda claro que la información es poder. Es por esto que no ha sorprendido que una sobrecargo, Kat Kamalani, ya se apunte más de medio millón de seguidores con sus videos en los que brevemente te cuenta todo lo que siempre quisiste sobre viajar en avión. Es por eso que hemos hecho una recopilación con algunos de sus tips más llamativos.

Uno de los secretos

El secreto más reciente que ha revelado y que cuenta ya con casi dos millones de visualizaciones es la verdadera razón por la que los sobrecargos te observan detenidamente cuando te estás subiendo al avión. Tal vez nunca lo has notado, pero durante tu abordaje siempre hay alguien del equipo dándote la bienvenida amablemente, incluso, la mayoría de los vuelos tienen personal distribuido en distintos puntos del avión saludándote.

Si bien, sí hay un tanto de cortesía, la realidad es que se está buscando lo que ella llama ABP (able body person, o una persona con un cuerpo hábil), que será la gente que en caso de una emergencia pueda ayudar. No se busca únicamente que cumplan con un físico que les permita apoyar, como en el caso del personal del ejército o algún atleta, sino también si hay doctores o enfermeras abordo en caso de una emergencia de este tipo. Además de esto, están poniendo especial atención en cuestiones de seguridad, como podría ser un artefacto extraño, a la vez que buscan cualquier aspecto que parezca ligado al tráfico de personas, por lo que están alerta para tomar medidas en caso de ver algo sospechoso.

¿Miedo al avión?

En caso de las personas que se ponen ansiosas al momento de volar, les recomienda un poco de esencia de lavanda, además de llevar preparado un audiolibro o algo que pueda distraerlos durante el camino.

Preparar un vuelo con niños

Si vas a viajar con un pequeño, Kat recomienda llevar un pañal de emergencia previniendo aquellos momentos en los que no está permitido pararte. Un chupón es tu mejor aliado para los oídos tapados por la presión, y estar preparado con actividades para mantener al niño entretenido es también importante.

Cómo empacar

Y entre sus tips más prácticos está cómo preparar tu maleta, según su experiencia al viajar tanto. El primer paso es poner lo más pesado al fondo, empezando por los zapatos, los que recomienda cubrir con bolsas desechables. Kat recomienda enrollar la ropa en vez de doblarla, no solo por aquello de las arrugas, sino por el espacio. Una forma de facilitar esto es con bolsas en las que separes lo que llevas y si puedes ponerles por escrito que son, será más sencillo encontrar tus cosas. Y por último, llevar una bolsa para separar tu ropa sucia y no mezclarla con lo limpio, será también una forma de tener todo mejor organizado.