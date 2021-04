Qué pasa en el futbol europeo que tiene a todos en vilo

Si lo tuyo no es mucho el deporte pero has estado viendo publicaciones de personalidades como David Beckham y hasta el Príncipe William alzando la voz sobre una gran polémica en el futbol y quieres saber de qué se trata el asunto, acá te explicamos lo que ha sido un verdadero huracán. Fue la madrugada del domingo cuando llegó un anuncio que lo ha venido a mover todo, la llegada de la Superliga. Un torneo en el que participarían 12 clubs de futbol y 3 invitados con la intención de sustituir a la Champions League. Los equipos más importantes de España, Reino Unido e Italia se habrían puesto de acuerdo para lanzar esta nueva propuesta que ha caído fatal a más de uno. Ante la molestia generalizada de gobiernos, aficionados y hasta jugadores y entrenadores, parece que algo se podrá hacer para que esto no suceda.

¿De qué equipos se habla? El Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona -desde España-, los Big Six británicos: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur; mientras que de Italia son: Milán, Inter de Milán y Juventus. Con un modelo parecido al de la NBA, se planeaba que los equipos quedaran libres los fines de semana para competir en sus ligas locales mientras competían en este torneo que, según se dice, se traduciría en fuertes sumas a través de acuerdos televisivos, partidos, etc.

Ante este anuncio, surgieron todo tipo de advertencias tanto jurídicas como deportivas en contra de los clubes, con Boris Johnson, primer ministro británico, anunciando que tomaría medidas legislativas para evitarlo; pero nada fue más fuerte que la reacción del público. La presión de los seguidores del deporte ha sido tal que en las últimas horas, en diarios británicos se anuncia que el Chelsea y Manchester City están buscando salir del acuerdo -a pesar de que supuestamente está acordado para las próximas dos décadas-. Según la BBC, el Chelsea está por anunciar su salida, seguido por el Manchester City. Esto viene después de que cientos de hinchas se manifestaran a las afueras de sus respectivas instalaciones.

Desde adentro también hay quejas

El propio Pep Guardiola, del Manchester City dijo durante una conferencia de prensa: “El deporte no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y éxito, y la recompensa, no existe. No es un deporte si no puedes perder. No es justo si un equipo lucha para llegar a lo más alto y lo logra si solo se garantiza para algunos clubs”. Los jugadores parecen también estar en contra, sobre todo tras el anuncio de sanciones prohibiéndoles jugar en otros torneos. El Príncipe William como presidente de la Asociación de Futbol británica ha dicho: “Ahora, más que nunca, debemos proteger a toda la comunidad del fútbol, desde el nivel más alto hasta el fútbol base, y a los valores de la competencia y a la justicia en su esencia. Comparto las preocupaciones de los fanáticos sobre la propuesta de la Superliga y el daño que puede sufrir el juego que amamos".

Seguramente, en las próximas horas se tendrán más noticias sobre este huracán que apenas comienza.