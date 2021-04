Qué es el desorden de disociación de personalidad que tiene AnnaLynne McCord

La actriz AnnaLynne McCord ha dado a conocer que ha sido diagnosticada con un desorden de disociación de personalidad, lo que antes era conocido como un desorden de personalidad múltiple. Honesta y completamente abierta a hablar de su caso para quitar el estigma que hay sobre los problemas de salud mental, en una entrevista con el Dr. Daniel Amen en YouTube dijo: “Estoy totalmente desinteresada de la pena. No hay nada en este camino que invite a la vergüenza”. A sus 33 años, la actriz fue muy clara al decir: “Así es como llegamos al punto en el que podamos articular la naturaleza de estos traumas invasivos…aún como son de horribles, así que como sea que podamos exponerlos, quiero hacerlo”.

La actriz ha hablado en el pasado de difíciles capítulos de su vida, enfrentando una violación a los 18 años, lo que desencadenó recuerdos de abuso sexual cuando tenía entre 5 y 11 años. De momento, se encuentra analizando si estos traumas pudieron llevar a la disociación de personalidad, que suele surgir de episodios traumáticos.

“No recuerdo nada hasta los cinco años, y de ahí a los 11, recuerdo incidentes. Y después, cuando tenía 13, tengo un solo recuerdo, que es una sola cosa, y no tengo memoria de nada más en esos años”, explicó durante esta nueva entrevista. Fue precisamente a esa edad que recuerda haber tenido otra personalidad, a la que llamaba ‘pequeña Anna’, “Era una total anarquista que te apuñalaría con el anillo picudo que usaba, y te gustaría…era una criaturita desagradable, pero le tengo mucha gratitud porque me sacó del infierno en el que estaba”.

AnnaLynne comenzó a notar algunos síntomas cuando grabó la película Excision en un descanso de las filmaciones de 90210. “Personifiqué a una chica muy cerebral, perturbada y extraña, eso era muy cercano a cómo siento que soy por dentro. Y fue muy revelador, confrontador y un poco traumático sin darme cuenta, e incluso sanador. Lo loco de esto es que acabé de grabar un martes a las 2 am y tuve que ser la sexy, loca y feliz de Beverly Hills el miércoles por la tarde. No podía encontrarla, no estaba accesible. Era oscura, y estaba hundida en el personaje de Pauline, no podía salir”, explica.

¿Qué es el desorden de disociación de la personalidad?

Según la Clínica Mayo, estos trastornos son una desconexión y falta de continuidad entre pensamientos, recuerdos, e incluso identidad. La que la persona escapa de la realidad de formas involuntarias y poco saludables. Regularmente, se dan como una reacción a un trauma, pues a través de estas reacciones es posible mantener los recuerdos controlados. Tal como pasó en el caso de AnnaLynne, los síntomas pueden ir de la amnesia hasta las identidades alternativas.

A través de terapia y medicamentos, una persona puede llegar a sobrellevar esta situación. Según el Manual MSD la psicoterapia puede ayudar a integrar las distintas identidades, o por lo menos lograr que cooperen. Según este documento, en Canadá, Europa y Estados Unidos, el 90% de las personas que lo padecen, sufrieron de algún tipo de abuso grave en la infancia. Se expone que esta relación podría darse porque al momento del trauma, la persona se encontraba apenas en la construcción de su identidad.