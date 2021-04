El exbasquetbolista Scottie Pippen ha anunciado el fallecimiento de su hijo El primogénito del exatleta murió a los 33 años y no se conoce la causa de su fallecimiento

El emblemático exjugador de la NBA, Scottie Pippen, ha tomado sus redes sociales para compartir el trágico fallecimiento de su primogénito. Antron Pippen falleció este fin de semana a los 33 años, y aunque no se ha dado a conocer la causa de su muerte, su padre ha querido recordarlo a través de las memorias que tiene del deporte por el que compartían un gran amor. Scottie quiso revelar que si no hubiera sido por una afección que padecía, su hijo bien podría haber seguido sus pasos en la duela, algo que no pudo ser. A través de una serie de imágenes y un sentido mensaje, Scottie hizo pública la trágica noticia.

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

El trágico fallecimiento del hijo de la corresponsal de CNN Rene Marsh

A 25 años de la desaparición de Kristin Smart, han arrestado al principal sospechoso del caso

El doloroso anuncio a través de las redes sociales

“Estoy devastado de compartir que ayer, dije a dios a mi primogénito Antron. Los dos compartimos el amor por el basquetbol y tuvimos un sinfín de conversaciones sobre el deporte. Antron sufría de asma crónica y si no hubiera sido por eso, en verdad creo que hubiera llegado a la NBA. Sin embargo, él nunca dejó que eso lo derrotara, Antron se mantuvo positivo y trabajó duro, y estoy tan orgulloso del hombre en el que se convirtió. Por favor, mantengan a su mamá Karen y a toda su familia y amigos en sus pensamientos y oraciones. Su amable corazón y hermosa alma se fueron demasiado pronto. Te amo hijo, descansa en paz hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió el exbasquetbolista en sus cuentas de Twitter e Instagram.

El mensaje se ha referido a Karen McCollum quien estuviera casada con Scottie de 1988 a 1990. Antron fue el primero de los ocho hijos que ha tenido Scottie y no fue el único con quien compartió su gran amor por el basquetbol, su hijo Scotty Pippen Jr. -escrito de forma distinta a la de su padre- se encuentra abriéndose su propio camino en este deporte anunciando en abril pasado que participaría en el draft del 2021. Varios de los hijos del basquetbolista han mostrado que han heredado su talento y gusto por este deporte. Trágicamente, éste no es el primer hijo que pierde el exatleta, quien antes sufrió la partida de una de sus hijas poco después de que naciera.

El exfutbolista de americano acusado de asesinar a 5 personas antes de quitarse la vida

A pesar de que la cuenta de Instagram de Antron no tenía actividad desde hace dos años, ha sido ahí donde se han volcado los mensajes de cariño y condolencias a la familia, expresando el dolor de quienes lo conocieron. Los homenajes también se han dado por parte de las universidades en las que estudió y jugó de forma amateur. Se cree que vivía en Atlanta, y aunque su padre suele compartir imágenes en sus redes sociales con sus hijos menores, los mayores suelen estar alejados de la mirada pública, por lo que se suele saber menos de ellos.