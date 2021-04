El trágico fallecimiento del hijo de la corresponsal de CNN Rene Marsh

La corresponsal de CNN Estados Unidos, Rene Marsh, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram el trágico fallecimiento de su hijo Blake, de apenas 2 años de edad. El pequeño murió tras una dura batalla contra el cáncer de cerebro. En febrero del 2021, en una pieza de opinión para el medio estadounidense, Rene escribió que después de seis meses en remisión, su pequeño hijo fue diagnosticado nuevamente con el mal en noviembre del 2020. En junio del año pasado explicaba en una columna lo importante que era el uso de cubrebocas, no por cuestiones políticas, sino porque así se protegía a niños como el de ella que estaban pasando una enfermedad agresiva. En aquel momento, narró cómo era vivir una pandemia con un hijo enfermo, algo que describió como ‘aterrador’.

El desgarrador mensaje

En un mensaje por demás emotivo, Rene quiso recordar los mejores momentos con su bebé y le hizo una promesa, en la que trabajará hasta el último día de su vida, según lo que escribió. “A mi querido dulce Blake, conocido como Blakey, En tus 25 meses en la Tierra me enseñaste cuánta fuerza tenía guardada de la que no sabía. Me enseñaste resistencia. Me enseñaste un amor tan profundo que nunca había experimentado. Me inspiraste a seguir adelante cuando quería rendirme. Me ayudaste a priorizar lo que es verdaderamente importante en esta vida. Cambié para siempre por ti, mi hijo. Me siento bendecida y honrada de haber sido tu mamá. Desearía que hubiéramos tenido más tiempo juntos pero estoy agradecida por el tiempo que tuvimos”, comienza el mensaje que acompañó con un carrusel de fotografías.

“En solamente dos años conquistaste la habilidad de traer risa y felicidad en cualquier habitación en la que estabas. Tus gracias, incluyendo decirme ‘no’, sin importar la pregunta que te hacía, abrazar y dar besos bajo demanda y tus pasos de baile eran de primera categoría. Los buenos tiempos que compartimos están para siempre en mi corazón. Amabas salir. Amabas recorrer el vecindario en tu carrito eléctrico con música mientras intentabas tan fuertemente tronar los dedos. Amabas tararear música clásica. Tu favorita era la Serenata No. 13 de Mozart”, continúa.

“No solamente te perdí a ti Blakey, perdí todos los sueños y esperanzas que una mamá tiene para su hijo. Perdí mi maternidad y estoy en duelo por todo eso. Estoy dedicada a luchar contra el cáncer infantil para el resto de mi vida. Lo voy a hacer, no solamente para que otros padres no pasen por este insoportable dolor, sino que lo voy a hacer en tu honor, Blake. Tu vida no fue en vano mi dulce ángel. Mami te ama y espera abrazarte y besarte cuando nos volvamos a encontrar”, cierra emotivamente con la fecha del nacimiento y fallecimiento del bebé, 14/03/2019-14/04/2021. Apenas hace un mes, Blake cumplía 2 años, día que celebró con su familia en el hospital.