¿Te gustaría viajar por México completamente gratis? Esta convocatoria podría interesarte

Sin duda alguna, México es uno de los países más atractivos para el turismo. Y es que cuenta con un sinfín de opciones para todo tipo de viajeros, desde hermosas playas y climas tropicales, hasta ciudades coloniales y ambientes naturales de todo tipo. Es por eso que la reciente convocatoria que ha lanzado Visit México a través de su página web ha causado revuelo, pues está ofreciendo un año de viajes por todo el país completamente gratis, a cambio de una fotografía. ¿Te interesa? Continúa leyendo y entérate de todos los pasos que tienes que seguir para entrar al concurso.

Bajo el lema ‘Te cambiamos una foto por un año de experiencias increíbles en México’, Visit México ha convocado a todos los viajeros, extranjeros y nacionales, a unirse a esta convocatoria compartiendo a través de su perfil de Instagram la mejor fotografía que hayan tomado en algún destino de México con el hashtag #InstaMexico y mencionando a la cuenta @visitmexico. Además en el pie de la foto se tiene que agregar una breve descripción del lugar en el que se capturó la imagen, incluyendo el nombre de la ciudad en la que se encuentra la locación fotografiada.

Se escogerán las tres imágenes que cuenten con más likes en la plataforma de Instagram, las cuales pasarán a una etapa final del concurso, en la que un jurado experto decidirá cuál de las tres es la mejor. Visit México ha hecho énfasis en que solo habrá un ganador, sin embargo, se hará un reconocimiento especial a las 15 mejores fotografías. Los interesados tienen hasta el día 30 de junio para compartir su fotografía y comenzar a ganar likes. El ganador o ganadora se hará acreedor a un año de viajes gratis por todo México. Lo mejor de todo es que podrás compartir tu premio con un acompañante.

Como mencionamos arriba, solo habrá un ganador, el cual se dará a conocer el próximo 14 de julio. En el caso de que el elegido sea extranjero, los organizadores del concurso se encargarán proporcionar vuelos redondos desde su país de origen a México y viceversa. Además, el premio incluye transporte aéreo a todos los destinos y hospedajes. El monto máximo aplicable a viajes será de 50 mil pesos al mes y no será acumulable. Es decir, si en un mes no se hace uso del monto, no podrá ser abonado para el siguiente mes.

A cambio de todas estas experiencias, Visit México está pidiendo a su ganador el registro de su travesía por todo México a través de su lente, por lo que debe enviar algunas fotografías de los destinos que visite, mismas que serán ocupadas como parte de la promoción turística que hace esta dependencia de la Secretaría de Turismo de México.

Todos ganan

Por si todo esto fuera poco, la convocatoria también indica que los destinos que sean fotografiados y que resulten ganadores, también recibirán un reconocimiento especial, así como una placa conmemorativa, por lo que incluso estarías contribuyendo con tu granito de arena en la atracción del turismo para las distintas ciudades de México que se hayan fotografíado