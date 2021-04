Los Avengers están por estrenar su propio territorio en el lugar más feliz del mundo

Los amantes del Universo Marvel están de fiesta ante la noticia que se ha dado conocer. Si bien, desde hace un tiempo se sabía que el territorio de los Avengers estaba muy cerca, la crisis sanitaria hizo que los planes tomaran un poco más de tiempo. Pero las buenas nuevas han llegado y será el 4 de junio cuando Avengers Campus dé la bienvenida a los reclutas de superhéroes en Disney California Adventure en un área que Tony Stark cedió para entrenar a una nueva generación. Será en la nueva atracción Web Slingers: A Spider-Man Adventure donde los reclutas podrán ir descubriendo sus poderes, además claro, de poder ver a Spider-Man balanceándose sobre los tejados de todo el lugar.

“Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a nuestros visitantes al Avengers Campus, nuestro primer territorio dedicado a los superhéroes”, ha dicho Ken Potrock, presidente de Disneyland Resort, “Aquí, nuestros miembros del elenco se unirán para ayudar a visitantes de todas las edades a encontrar sus súper poderes y crear recuerdos especiales”.

Por supuesto, al tratarse de un territorio, el Avengers Campus no estará limitado a las atracciones, sino que ahí se podrán degustar los platillos dignos de los superhéroes y los visitantes de todas las edades podrán tener la oportunidad de protagonizar su propia aventura. Ya sea, entrenando con Black Panther y las Dora Milaje, salvando a los protagonistas de Guardians of the Galaxy o viviendo un enfrentamiento donde los Avengers derrotarán a sus enemigos, en cada rincón se vivirá una experiencia más emocionante que el anterior.

La llegada de este nuevo territorio al lugar más feliz de la tierra será también motivo para que Ant-Man y The Wasp hagan su primera aparición en el Disneyland Resort, uniéndose a Black Widow, Black Panther, Thor, The Guardians of the Galaxy, Captain America y Captain Marvel, a quienes puedes encontrarte en distintos puntos.

ENTREVISTA Zoe Saldana y porqué no es la superheroína favorita de sus hijos

“Cuando nos planteamos crear estas experiencias extraordinarias con estos superhéroes por todo el mundo, diseñamos una tracción nueva de Spider-Man para el parque Disney California Adventure en un área temática de inmersión con experiencias increíbles con personajes”, ha explicado Scot Drake, ejecutivo creativo de portafolio de Walt Disney Imagineering, “También creamos una historia original que unifica todas las experiencias de una forma que es auténtica para estos personajes. Trabajamos codo con codo con los equipos que crearon las películas y los comics de los Avengers para construir un mundo que representara a la nueva generación de superhéroes”.

La reapertura de los parques

La gran apertura de Avengers Campus se dará solamente 4 días después de que los parques del Disneyland Resort vuelvan a abrir sus puertas. Será el 30 de junio cuando, según ha determinado el estado de California, los parques puedan abrir nuevamente, con una reducción en la cantidad de personas que podrán ingresar, para promover así el distanciamiento físico. Esto se logrará a través de un nuevo sistema de reservaciones, en la que todos los visitantes tendrán que registrarse previo a su entrada.