Mrs. World arrestada por no querer disculparse por arrancar la corona a Mrs. Sri Lanka La antigua ganadora reclamaba que la mujer no debía ganar el concurso

Los certámenes de belleza, de vez en vez, tienen sus propios giros dramáticos. Cómo olvidar cuando hace algunos años el conductor de Miss Universo se confundió y nombró a la ganadora equivocada o aquellas revelaciones que se han hecho después de los concursos que no han sido tan agradables. Pero hasta el momento, no se pensaba en involucrar a la policía en estos casos. Esto sucedió después de que Mrs. World fuera arrestada tras haber arrancado la corona de la nueva Mrs. Sri Lanka -título que ella ostentaba en el 2019-, después de reclamar que no debía ganar el concurso porque se encontraba divorciada, algo que no permite ese concurso en particular.

Todo comenzó la noche del domingo, cuando Pushpika De Silva, de 31 años, recibía el título en una ceremonia que era transmitida en televisión. Lo que nadie esperaba es que Caroline Jurie, de 28 años, quien actualmente es Mrs. World, arrancó la corona de la ganadora después de tomar el micrófono para explicar sus motivos: “Para Mrs. World hay una regla, que debes estar casada, no divorciada. Así que la corona va a la primera finalista”. Después de agresivamente hacerse de la tiara, la puso sobre la cabeza de la primera finalista y alzó los brazos en señal de triunfo. Si la escena ya era dramática, lo que pasaría después sería aún peor.

Se reportó que la mujer de 31 años resultó con heridas en la cabeza e incluso tuvo que ir al hospital para una revisión. Por su parte, los organizadores confirmaron que Pushpika no está divorciada, por lo que puede mantener su título. Mientras tanto, la policía confirmo que Mrs. World y otra mujer que se encontraba en el pleito fueron arrestadas. Según medios locales, el oficial Ajith Rohana explicó: “Arrestamos a Jurie y Chula Manamendra, en conexión con un cargo de agresión y causar daño en el Nelum Pokuna”.

El directo nacional del certamen Mrs Sri Lanka World, Chandimal Jayasinghe, dijo a la BBC: “Estamos decepcionados. Fue una desgracia cómo se comportó Caroline Jurie en el escenario y la organización de Mrs. World ya ha comenzado una investigación sobre el tema”.

Las palabras de la agraviada

Fuera de la estación de policía, Cinnamon Gardens, la agraviada dijo que estaba dispuesta a retirar los cargos si Caroline se disculpaba, algo que no sucedió: “Intenté acabar con esto fuera de la corte, pero ella se negó. Puedo perdonar, pero no olvidar”. Después de lo sucedido, se reveló que la actual ganadora está separada pero no divorciada, a través de una publicación de Facebook escribió: “Vivir separados y estar divorciados son dos cosas completamente distintas…Todavía soy una mujer no divorciada. Una verdadera reina no es una mujer que arrebata a otra mujer su corona, sino una mujer que secretamente pone la corona a otra mujer”, en esa publicación dijo que tomaría acciones legales por la forma ‘irracional e insultante’ en la que fue tratada.

Hablando en una conferencia de prensa, la mujer dijo: “Hay muchas madres solteras como yo hoy, quienes están sufriendo en Sri Lanka. La corona está dedicada a esas mujeres, esas madres solteras que están sufriendo para criar a sus hijos solas”.