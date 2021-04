En qué quedó el caso de la mujer que denunció a su hija de maltratos en el centro de vacunación

La cita de vacunación ha representado la primera salida en un año para muchos adultos mayores que han vivido un confinamiento estricto ante la pandemia. Con esto en mente, hubo una mujer que aprovechó su cita de vacunación para alertar a las autoridades que estaba viviendo maltratos en su casa a manos de su hija y su yerno. Pensando de forma muy estratégica, a sabiendas de que entraría en solitario a recibir su vacuna, la anciana preparó un papel que entregó a uno de los trabajadores del centro de vacunación. En él explicaba que su familia la tenía ‘secuestrada’ alertando a las autoridades de la situación. Lo que nadie imaginaría es lo que pasaría después.

En el papel que ha sido difundido por algunos medios y que se ha vuelto viral en redes sociales se lee: “Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí, por favor”. La mujer procedía a dar no solamente su nombre, sino el de su hija y de su yerno.

Al momento de recibir su vacuna, aprovechó para dar el papel al enfermero, quien lo llevó al encargado del centro en Iztapalapa, y éste a su vez, llamó a las autoridades. La policía llegó al centro para llevarla a un lugar seguro después de que en persona revelara que la tenían en ‘condiciones deplorables’ y que sufría ahí ‘humillaciones’, según han reportado distintos medios. Y ante la situación, en el mismo momento se detuvo a la hija y al yerno para presentarlos ante el Ministerio Público.

Desistió de la denuncia

La Fiscalía General de Justicia dio a conocer que la mujer desistió de continuar su denuncia, solamente pidiendo no regresar a vivir a la casa en la que estaba en Iztapalapa para irse con otra de sus hijas. Aunque en un principio se habló de abusos y humillaciones, según medios locales, después explicaría que si bien su hija la trataba bien, le daba de comer y le daba sus medicamentos, no le permitía salir a la calle -algo nada extraño en plena pandemia-. Ella había vivido en su casa en Naucalpan hasta que este enero -no el año que mencionaba en la carta-, sufrió una caída y tuvo que irse a vivir con su hija en Iztapalapa.

Aunque las autoridades pidieron ver las cámaras de seguridad del hogar, la señora se negó y solamente pidió no regresar a esa casa. El médico legista tampoco encontró ninguna señal del maltrato o lesión en la mujer, por lo que la pareja fue puesta en libertad y las investigaciones continuarán.